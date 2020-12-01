Новости о погоде

[всего метеоновостей: 15047]

Все метеоновости за месяц: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Год: 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10.12.20. Прогноз погоды на 11-13 декабря

11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки (мокрый снег, дождь), гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах туман. Ветер юго-восточный умеренный, до порывистого.Температура воздуха минимальная ночью от -7°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, максимальная днем -2..+4°С. Атмосферное давление ночью упадет, днем будет расти.

12 декабря республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по юго-западной половине страны ожидаются кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-10°С, максимальная днем -1..-6°С; по юго-западу в течение суток -2..+1°С.

13 декабря погоду будет определять атмосферный фронт, который переместится с территории Украины. Облачно. Ночью местами, днем на большей части территории республики кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по юго-западу 0..+1°С, максимальная днем -4..+3°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35987

10.12.20. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35986

10.12.20. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды

В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.

По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Березине, Припяти, Западной Двине у г. Сураж и д. Улла, большинстве их притоков, Немане у г. Столбцы, Соже у г. Кричев, Днепре у г. Жлобин и г. Речица, отдельных их притоках. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии отмечаются забереги и шугоход.

На Вилейском водохранилище, озерах Нарочь и Дривяты наблюдаются забереги и шугоход. На водохранилищах Чигиринское, Заславское, Солигорское, Красная Слобода и озере Червоное установился тонкий ледяной покров. Выходить на лед крайне опасно.

В связи с ледообразовательными процессами на реках отмечаются резкие (до 50 см) суточные колебания уровней воды, обусловленные зажорами льда.

В ближайшие дни на водных объектах большей части территории страны в ледовой обстановке существенных изменений не ожидается, на водных объектах юго-западной части страны будет происходить разрушение ледяных образований. На реках сохранятся колебания уровней воды, местами резкие.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35984

10.12.20. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С

В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -2..-5°С, минимальная прошедшей ночью колебалась от -3°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку.

Существенных осадков по стране не отмечалось. В утренние часы местами по стране отмечался слабый гололед, на дорогах гололедица.

По последним данным, преимущественно по северо-восточной половине республики сохраняется снежный покров высотой до 5 см.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35983

10.12.20. Внимание!

Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35982

10.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря

Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха 0, -6°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -6..-8°С, днем -3..-5°С, вечером -3..-5°С.



• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35981

09.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря

10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается увеличение облачности. Ночью преимущественно без осадков. Утром и днем по юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Днем местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от -2°С по юго-западу до -10°С по востоку страны, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление будет падать.

11 декабря погоду будет определять фронтальная система, смещающаяся с территории Украины. Ожидаются временами осадки (мокрый снег, переходящий в дождь). Местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью от +1°С по юго-западу до -7°С по северо-востоку, днем -3..+4°С.

12 декабря республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки, в основном мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью -3..-10°С, по юго-западу -2..+1°С, днем -5..+1°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35980

09.12.20. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода

В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах от -5°С до -10°С.

Существенных осадков по стране не отмечалось, лишь днем местами по Брестской области прошел небольшой снег. В отдельных районах Гродненской области в дневные часы усиливался ветер до 18 м/с.

По последним данным, преимущественно по северо-восточной половине республики сохраняется снежный покров высотой до 5 см.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35979

09.12.20. Внимание!

10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35978

09.12.20. Внимание!

Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35977

09.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 9 декабря

Переменная облачность. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем -1..-6°C.

В Минске: переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром -7..-9°C, днем -3..-5°C, вечером -4..-6°C.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35976

08.12.20. Прогноз погоды по республике на 9-11 декабря

9 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по западу до -11°С по востоку страны, максимальная днем 0..-6°С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

10 декабря ночью сохранится влияние периферии холодного антициклона, утром и днем погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с территории Балканского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах по юго-западу республики небольшой кратковременный снег, утром и днем на большей части территории страны кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром и днем местами гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью -5..-12°С, максимальная днем 0..-5°С; в юго-западных районах ночью -2..-4°С, днем +1..+2°С.

11 декабря на большей части страны сохраниться влияние фронтальной системы. Ожидается облачно с прояснениями. Временами осадки (мокрый снег, дождь). Местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по юго-западу до -7°С по северо-востоку, максимальная днем -3..+4°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35975

08.12.20. Внимание!

9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35974

08.12.20. В прошедшие сутки по республике наблюдалась холодная погода

В прошедшие сутки по республике наблюдалась холодная без осадков погода.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила -1..-5°С, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах от -4°С до -11°С. В отдельных районах по западу республики усиливался ветер порывами до 15-17 м/с.

По последним данным, преимущественно по северо-восточной половине республики сохраняется снежный покров высотой до 5 см.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35973

08.12.20. Внимание!

Днем 8 декабря (вторник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35972

08.12.20. Прогноз погоды на день 8 декабря.

Переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..-6°C. В Минске без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -8..-10°C, днем -4..-6°C, вечером -7..-9°C.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35971

07.12.20. Внимание!

8 декабря (вторник) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, ночью местами в западных районах - порывы ветра до 15-18 м / с.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35970

07.12.20. Прогноз погоды по республике на 8-10 декабря

8 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской территорией России. Ожидается переменная облачность. Без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, ночью местами в западных районах сильный порывистый. Минимальная температура воздуха ночью от -3°С по западу до -12°С по востоку страны, максимальная - днем по стране в пределах от -1°С до -6°С. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

9 декабря погоду продолжит определять ветреная периферия антициклона с центром над Средней Волгой, и холодная континентальная воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Минимальная температура воздуха ночью в пределах от от -7°С до -14°С, по юго-западу -4..-6°С; максимальная - днем -1..-7°С.

10 декабря ночью сохранится влияние периферии антициклона, утром и днем погоду будет определять активная фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью в отдельных районах пройдет небольшой снег, утром и днем на большей части кратковременные осадки (снег, мокрый снег, по юго-западной половине с дождем). Утром и днем местами туман, гололед, налипание мокрого снега. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Минимальная температура воздуха ночью в пределах от -5°С до -12°С, максимальная - днем 0..-5°С, в юго-западных районах ночью -3..-4°С, днем +1..+2°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35969

07.12.20. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -2..+3°С

В прошедшие сутки по республике наблюдалась облачная с прояснениями и без осадков погода. В отдельных районах по западу республики усиливался ветер порывами до 12-16 м/с.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила -2..+3°С, минимальная – прошедшей ночью была -3..-10°С. Среднесуточная температура воздуха за 6 декабря составила -5..+3°С, что на 1-4°С выше климатической нормы, а по крайнему юго-востоку страны на 1-2°С ниже ее.

По последним данным, преимущественно по северо-восточной половине республики сохраняется снежный покров высотой до 3 см (метеостанция Езерище 6 см).

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35968

07.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 7 декабря

Малооблачно. Без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами в западных районах до сильного. Максимальная температура воздуха 0..-6°C.

В Минске сегодня без осадков. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром -5..-7°C, днем -3..-5°C, вечером -5..-7°C.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35967

06.12.20. Внимание!

ВНИМАНИЕ! 7 декабря (понедельник) на отдельных участках дорог сохранится гололедица, местами в западных районах республики – порывы ветра до 15-18 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35966

06.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 6 декабря

Переменная облачность. Без существенных осадков. Местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -4..+2°C, по западу +3..+6°C.

В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Местами по городу слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром -1..-2°C, днем около 0°C, вечером -3..-5°C.



• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35965

05.12.20. Внимание!

6 декабря (воскресенье) местами по республике сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с, на отдельных участках дорог – гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35964

05.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 5 декабря

Преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем -1..+4°C, по юго-западу +5..+8°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха утром 0..+1°C, днем 0..+2°C, вечером 0..+1°C.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35963

04.12.20. Прогноз погоды по республике на 5-7 декабря

5 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается преобладание облачной погоды. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем -1..+4°С, по юго-западу +5..+8°С. Атмосферное давление будет расти.

6 декабря погоду в республике продолжит формировать периферия антициклона с центром над Средней Волгой. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет колебаться от -7°С по востоку до +5°С по западу страны; максимальная днем составит -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С.

7 декабря сохранится влияние периферии антициклона, при этом на территорию нашей страны начнет поступать холодный континентальный воздух. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Местами на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах по западу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -1..-8°С, по востоку до -10°С; максимальная температура днем 0..-6°С, в крайних западных районах до +2°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35962

04.12.20. На отдельных участках рек появились ледяные образования

В истекший период (1-3 декабря) на большинстве рек наблюдался рост уровней воды, на Днепре у г. Могилев, г. Жлобин, г. Лоев и Соже у г. Гомель уровни воды превысили отметки, лимитирующие судоходство. В результате понижения температуры воздуха, на отдельных участках рек появились ледяные образования.

По состоянию на 4 декабря ледяные образования в виде заберегов отмечаются на некоторых притоках Западного Буга, Днепра, Сожа и озере Червоное.

Температура воды составляет в водоемах 0,4-3,6°С, в реках бассейнов Западной Двины, Днепра, Сожа 0,1-1,8°С, Немана, Вилии, Западного Буга, Березины и Припяти 0,4-3,4°С.

Рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см наблюдается на Днепре, Березине, отдельных участках Западной Двины, Немана, Вилии, Сожа и Припяти. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно и Березине у г. Бобруйск.

В ближайшие дни на реках страны будет преобладать рост уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск уровень воды превысит отметку, лимитирующую судоходство. Синоптическая обстановка будет способствовать разрушению ледяных образований.

В начале следующей недели, в результате понижения температуры воздуха, ледообразовательные процессы на водных объектах возобновятся.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35961

04.12.20. Внимание!

5 декабря (суббота) местами по республике сохранится усиление ветра порывами до 15-18 м/с, на отдельных участках дорог – гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35960

04.12.20. В прошедшие сутки усиливался ветер

В прошедшие сутки преобладала облачная погода с температурным фоном близким к климатической норме. Температура воздуха в течение суток по республике составила -3..+1°С.

Местами прошли небольшие осадки, в основном снег, мокрый снег. Во многих районах наблюдался слабый гололед, на дорогах сохранялась гололедица. Ночью и утром в отдельных районах по западу страны усиливался ветер порывами до 12-16 м/с.

По последним данным, на большей части территории страны сохраняется снежный покров высотой 0,5-6 см (Езерище 12 см).

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35959

04.12.20. Внимание!

Днем 4 декабря (пятница) местами по республике ожидается гололед, на дорогах гололедица, в отдельных районах усиление ветра порывами 15-18 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35958

04.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 4 декабря

Преобладание облачной погоды. Местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от -1°С до +4°С. В Минске: преобладание облачной погоды. Местами по городу небольшие осадки (мокрый снег, дождь) (вероятность осадков 60-70%), гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром -1..-2°С, днем 0..+2°С, вечером 0..+2°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35957

03.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на 4-6 декабря

4 декабря погодные условия в Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с юга. Ожидается преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), ожидается гололед, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем -1..+4°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – существенно не изменится.

5 и 6 декабря погоду в стране обусловит периферия антициклона с центром над Средней Волгой, ночью 5 декабря сохранится влияние влажной воздушной массы средиземноморского происхождения.

5 декабря ожидается преимущественно облачная погода. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. По востоку на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, в восточных районах -1..-3°С, днем по западу +6..+8°С.

6 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью от -7°С по востоку до +5°С по западу страны; днем -4..+3°С, в юго-западных районах +4..+6°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35956

03.12.20. В прошедшие сутки преобладала облачная погода

В прошедшие сутки преобладала облачная погода. Во многих районах прошли небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами отмечались туманы, на дорогах сохранялась гололедица. Днем местами, ночью и утром на большей части наблюдались гололеды.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила 0..-3°С, минимальная – прошедшей ночью была -1..-4°С. Среднесуточная температура воздуха за 2 декабря составила -1..-5°С, что в основном на 1-4°С ниже климатической нормы, лишь по востоку и крайнему северо-западу на 1-2°С выше нее.

По последним данным, на большей части территории сохраняется снежный покров высотой 0,5-7 см (Езерище 12 см).

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35955

03.12.20. Внимание!

4 декабря (пятница) местами по республике ожидается гололед, на дорогах гололедица. В отдельных районах усилится ветер порывами 15-18 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35954

03.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 3 декабря

Преобладание облачной погоды. Во многих районах небольшие осадки (снег, морось). На большей части территории гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, по западу страны до порывистого. Максимальная температура воздуха -3..+2°С. В Минске: облачно. Небольшие осадки (снег, морось) (вероятность осадков 80-90 %). Гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха утром -2..-3°С, днем 0..-2°С, вечером 0..-1°С.



• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35953

03.12.20. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

Сегодня, 3 декабря (четверг), в период с 5 до 8 часов на большей части территории республики ожидается гололед, на дорогах гололедица, которые сохранятся в течение дня.

Сегодня, 3 декабря (четверг), в период 5 до 8 часов в Минке ожидается гололед, на дорогах сохранится гололедица. Неблагоприятные явления сохранятся большую часть дня.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35951

02.12.20. Прогноз погоды по республике на 3-5 декабря

3 декабря погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной неустойчивой воздушной массе. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью во многих районах, днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, днем по западу порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..-8°С, днем -3..+2°С. Атмосферное давление будет падать.

4 декабря погоду в стране обусловит ветреная западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая неустойчивая воздушная масса средиземноморского происхождения. Ожидается преимущественно облачно. В отдельных районах страны пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами будет отмечаться слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью -5..+1°С, днем от -2°С по северо-востоку до +6°С по юго-западу.

5 декабря в стране сохранится влияние ветреной западной периферии антициклона с центром над Средней Волгой и теплой неустойчивой воздушной массы средиземноморского происхождения. Ожидается преобладание облачной погоды. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области небольшие осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток 0..+5°С, по востоку -1..-3°С, днем по западу +6..+7°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35950

02.12.20. Внимание!

3 декабря (четверг) на отдельных участках дорог ожидается гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35949

02.12.20. У озимых культур будут продолжаться процессы закаливания

В конце осени на большей территории Беларуси запасы влаги в метровом горизонте почвы под озимыми культурами и на зяби оказались близки к средним многолетним показателям, в западных районах и местами в южной части республики – несколько меньше. Агрометеорологические условия для начала зимовки озимых культур складываются удовлетворительно. По последним данным наблюдений на большей территории Беларуси отмечается небольшой снежный покров, в юго-восточном регионе страны он практически отсутствует.

В ближайшее время у озимых культур будут продолжаться процессы закаливания. Низких температур, представляющих опасность зимующим посевам, не ожидается.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35948

02.12.20. Температура воздуха за 1 декабря была около климатической нормы

В прошедшие сутки сохранялась облачная с прояснениями погода. Существенных осадков по стране не отмечалось, лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку прошел небольшой снег. Местами отмечался туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила -2..+3°С, минимальная – прошедшей ночью была -1..-7°С, по западу при прояснениях она понижалась до -8..-9°С. Среднесуточная температура воздуха за 1 декабря составила 0..-4°С, что в основном около климатической нормы, лишь местами по Брестской области на 3-4°С ниже нее.

По последним данным, на большей части территории сохраняется снежный покров высотой 0,5-8 см (Езерище 13 см).

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35947

02.12.20. Внимание!

Днем 2 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35946

02.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 2 декабря

Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха максимальная днем 0..-5°C.

В Минске облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег (вероятность осадков 30-40 %). На отдельных участках дорог гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха утром -3..-4°C, днем -1..-3°C, вечером -2..-4°C.



• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35945

01.12.20. Внимание!

2 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35944

01.12.20. Прогноз погоды по республике на 2-4 декабря

2 декабря погодные условия в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. По юго-востоку страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем местами пройдет небольшой снег. Местами будут отмечаться слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер восточный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит -1..-7°С, при прояснениях она понизится до -9°С, днем 0..-5°С. Атмосферное давление будет падать.

3 декабря погоду в республике, в основном, будет определять малоактивный атмосферный фронт, смещающийся с территории Беларуси на северо-запад Европейской территории России. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит -2..-7°С, днем -4..+2°С.

4 декабря ночью скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с территории Западной Украины. Днем погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен небольшой кратковременный снег, в дневные часы ожидается преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог будет отмечаться гололедица. Ветер юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0..-5°С, днем 0..+5°С.

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35943

01.12.20. Среднесуточная температура воздуха за 30 ноября составила 0..-1°С

В прошедшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем во многих районах, ночью местами прошли небольшие осадки, в основном в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах отмечался слабый гололед, на дорогах гололедица. В дневные часы местами сохранялось налипание мокрого снега, утром местами сгущался туман.

Максимальная температура воздуха вчера днем была -1..+1°С, минимальная – прошедшей ночью -1..-7°С. Среднесуточная температура воздуха за 30 ноября составила 0..-1°С, что в основном на 1-3°С выше климатической нормы.

По последним данным, на большей части территории сохраняется снежный покров высотой 0,5-8 см (Езерище 14 см и Ошмяны 11 см).

• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35942

01.12.20. Внимание!

Днем 1 декабря (вторник) на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица.

• Адрес штормового предупреждения: https://meteoinfo.by/news/?page=35941

01.12.20. Прогноз погоды по Беларуси на день 1 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный слабый. Максимальная температура воздуха -2..+2°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха утром 0..-2°С, днем 0..-2°С, вечером -1..-3°С.



• Постоянный адрес новости: https://meteoinfo.by/news/?page=35940