Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Василевичи +10.80°C — в 1944 г. Минимальная температура воздуха М.Горка -25.50°С — в 1973 г. Максимальное количество осадков Гомель 21.50 мм — в 1967 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 10.12.20, 12:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон спокойный

Самое теплое — Красное море Температура воды 25.7 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Каспийское море Температура воды -0.7 °C в г. Кара-Богаз-Гол

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:16, заход: 16:47

Обновления в разделе «Карты погоды»

▪ Карта температуры морской воды на курортах Средиземного и Черного морей

▪ Карта минимальной температуры воздуха. Ежедневно!

▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!

▪ Карта сумм осадков за сутки 06 – 06 UTC. Беларусь. Фактическая карта. Ежедневно!





Метеоновости

10.12. Прогноз погоды на 11-13 декабря

11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут →

10.12. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

10 декабря (четверг) по западу республики, а в течение суток 11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.



10.12. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды

В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.

По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав →

10.12. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С

В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем →

10.12. Внимание!

Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.



10.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря

Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. →

09.12. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря

10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. →

09.12. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода

В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная →

09.12. Внимание!

10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.



09.12. Внимание!

Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.



Плохая погода

Лента новостей

Неблагоприятных явлений погоды не наблюдается.

[Метеовести]

10.12.20 Землю окутала солнечная плазма

[HMN.RU]

10.12.20 Антициклон сохраняет условия для загрязнения воздуха

10.12.20 В центре России различия в температуре 10- 15 градусов

10.12.20 Морозы в Москве начнут постепенно отступать

[Око Планеты]

10.12.20 Сильное землетрясение произошло в Бурятии

