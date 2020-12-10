Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:16, заход: 16:47
Сумерки гражданские
начало: 08:31, конец: 17:32
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Каспийское море
Температура воды -0.7°C в г.Кара-Богаз-Гол
Самое теплое — Красное море
Температура воды 25.7°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 10.12.20, 12:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон спокойный
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Космическая погода
Обстановка за: 10.12.20, 14:06 [UTC]
Солнечный ветер – 476.7 км/с
Температура плазмы – 219000 K
Плотность протонов – 4.8 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Василевичи +10.80°C — в 1944 г.
Минимальная температура воздуха М.Горка -25.50°С — в 1973 г.
Максимальное количество осадков Гомель 21.50 мм — в 1967 г.
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Обновления в разделе «Карты погоды»
▪ Карта температуры морской воды на курортах Средиземного и Черного морей
▪ Карта минимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Карта сумм осадков за сутки 06 – 06 UTC. Беларусь. Фактическая карта. Ежедневно!
Метеоновости
10.12. Прогноз погоды на 11-13 декабря
11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут →
10.12. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении
10 декабря (четверг) по западу республики, а в течение суток 11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.
10.12. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды
В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.
По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав →
10.12. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С
В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем →
10.12. Внимание!
Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.
На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
10.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря
Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. →
09.12. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря
10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. →
09.12. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода
В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная →
09.12. Внимание!
10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.
09.12. Внимание!
Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
Плохая погодаНеблагоприятных явлений погоды не наблюдается.
Лента новостей
[Метеовести]
10.12.20 Землю окутала солнечная плазма
[HMN.RU]
10.12.20 Антициклон сохраняет условия для загрязнения воздуха
10.12.20 В центре России различия в температуре 10- 15 градусов
10.12.20 Морозы в Москве начнут постепенно отступать
[Око Планеты]
10.12.20 Сильное землетрясение произошло в Бурятии