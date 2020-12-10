Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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    1.  

      БарановичиВысокоеЛельчицыОршаТаллин
      БерезиноГанцевичиЛепельОшмяныВильнюс
      Березинский зап.ГомельЛидаПинскКаунас
      БобруйскГоркиЛынтупыПолесскаяДаугавпилс
      БорисовГродноЛюбаньПолоцкРига
      БрагинДокшицыМ.ГоркаПружаныБелосток
      БрестДрогичинМинскСенноВаршава
      ВасилевичиЕзерищеМогилевСлавгородМосква
      ВерхнедвинскЖитковичиМозырьСлуцкПсков
      ВилейкаЖлобинМстиславльСтолбцыСмоленск
      ВитебскИвацевичиНарочьЧечерскКиев
      ВолковыскКличевНовогрудокШарковщинаСарны
      ВоложинКостюковичиОктябрьЩучинЧернигов
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    Дата день, чт.
    10 декабря    		 вечер, чт.
    10 декабря    		 ночь, пт.
    11 декабря    		 утро, пт.
    11 декабря    		 день, пт.
    11 декабря    		 вечер, пт.
    11 декабря    		 ночь, сб.
    12 декабря    		 утро, сб.
    12 декабря    		 день, сб.
    12 декабря    		 вечер, сб.
    12 декабря
    Облачность и осадки Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Умеренный снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой дождь. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь. Гололёд. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег.
    Температура, °С -4..-6 -2..-4 -1..-3 около 0 около 0 около 0 -3..-5 -3..-5 -2..-4 -3..-5
    Ветер, скорость и направление, м/с  6-8, Ю-В
    порывы 12     		6-8, Ю-В
    порывы 12     		6-8, Ю-В
    порывы 11     		6-8, Ю-В
    порывы 12     		6-8, Ю-В
    порывы 13     		6-8, Ю-В
    порывы 13     		6-8, Ю-В
    порывы 12     		6-8, Ю-В
    порывы 12     		6-8, Ю-В
    порывы 13     		6-8, Ю-В
    порывы 12
    Атмосферное давление на уровне моря, гПа [мм] 1022
    766    		 1020
    765    		 1018
    764    		 1017
    762    		 1017
    763    		 1018
    763    		 1018
    764    		 1018
    763    		 1017
    763    		 1018
    763
    Влажность, % 85 90 100 100 100 99 90 95 85 90
    Количество осадков, мм за 6ч 1.24 1.87 1.08 0.3 0.29
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    Фактическая погода

    Минск (Уручье) за 14:00 UTC
    Температура воздуха: -6.0°C
    Ветер: 3.3 м/с, порывы до 8 м/с, Восточный
    Видимость >10 км
    Влажность: 81%
    Давление 993 гПа [745 мм], падает (на уровне станции)
    Давление 1023 гПа [767 мм], падает (на уровне моря)

     Графики погоды | Карта 

     

    Географические координаты

    53.960° с.ш. и 27.700° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:16,  заход: 16:47

    Сумерки гражданские
    начало: 08:31,  конец: 17:32
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Каспийское море
    Температура воды -0.7°C в г.Кара-Богаз-Гол

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 25.7°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 10.12.20, 12:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон спокойный

    |  

     

    Космическая погода

    Обстановка за: 10.12.20, 14:06 [UTC]
    Солнечный ветер – 476.7 км/с
    Температура плазмы – 219000 K
    Плотность протонов – 4.8 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Василевичи +10.80°C — в 1944 г.
    Минимальная температура воздуха М.Горка -25.50°С — в 1973 г.
    Максимальное количество осадков Гомель 21.50 мм — в 1967 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

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    Обновления в разделе «Карты погоды»

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    Метеоновости

    10.12. Прогноз погоды на 11-13 декабря

    11 декабря погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юга Европы. Прогнозируется облачная погода. На большей части территории страны пройдут →

    Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении 10.12. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении

    10 декабря (четверг) по западу республики, а в течение суток 11 декабря (пятница) на большей части территории республики и в Минске ожидается гололед, на дорогах гололедица.

    10.12. На реках отмечаются резкие суточные колебания уровней воды

    В истекший период (5-9 декабря) в результате установившейся холодной погоды на водных объектах страны происходило усиление ледообразовательных процессов.
    По состоянию на 10 декабря ледостав и ледостав →

    10.12. В прошедшие сутки среднесуточная температура воздуха составила -4..-7°С

    В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха -4..-7°С, что на 1-4°С ниже средних многолетних значений. Максимальная температура воздуха вчера днем →

    Внимание! 10.12. Внимание!

    Днем 10 декабря (четверг) местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

    10.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 10 декабря

    Увеличение облачности. По юго-западной половине временами осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем). Местами по Брестской и Гомельской областям гололед. На отдельных участках дорог республики гололедица. →

    09.12. Прогноз погоды по Беларуси на 10-12 декабря

    10 декабря погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над Европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта. →

    09.12. В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода

    В прошедшие сутки по республике сохранялась холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 2-5°С. Максимальная температура воздуха вчера днем составила -3..-7°С, минимальная →

    Внимание! 09.12. Внимание!

    10 декабря (четверг) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.

    Внимание! 09.12. Внимание!

    Днем 9 декабря (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.

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    Плохая погода

    Неблагоприятных явлений погоды не наблюдается.
     

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