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Новости о погоде

[всего метеоновостей: 10860]

31.08.17. На большинстве рек страны будет отмечаться спад уровней воды

В настоящее время рост уровней воды с интенсивностью 1-16 см за сутки наблюдается на Березине, Днепре на участке Орша – Речица, Соже на участке Кричев – Славгород, Западной Двине у п.г.т. Сураж и д. Улла, а также ее притоке реке Дисна у п.г.т. Шарковщина. На остальных участках выше перечисленных рек, а также на Вилии, Немане, Припяти и притоках Западного Буга отмечается ровный ход и небольшой спад уровней воды с интенсивностью до 10 см за сутки.

На Вилии у д. Стешицы и притоке Немана реке Россь у д. Студенец вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет 13-20°C.

В ближайшие дни на большинстве рек страны будет отмечаться спад уровней воды, в результате чего на притоке Немана реке Россь у д. Студенец вода войдет в русло.

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31.08.17. Первый день учебного года будет теплым, без дождей

1 сентября погоду Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Преимущественно без осадков. Ветер южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по востоку в отдельных районах +4..+7°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление будет падать.

2 сентября территория страны будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на северо-западе республики скажется влияние фронтального раздела. В отдельных районах по северо-западной половине республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +18..+24°С, по югу до +26°С.

3 сентября погоду в стране будет определять фронтальная система, смещающаяся с Балканского полуострова. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +15..+22°С, по юго-востоку +23..+26°С.

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31.08.17. Cреднесуточная температура воздуха на 1-4° ниже климатической нормы

В истекшие сутки сохранялась прохладная и без осадков погода со среднесуточной температурой воздуха +11..+17°С, что на 1-4°С ниже климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +15..+21°С, лишь по западу страны воздух прогревался до +22..+24°С. Минимальная температура прошедшей ночью была +2..+9°С, местами температура не опускалась ниже +10..+11°С.

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31.08.17. Прогноз погоды на день 31 августа

Небольшая облачность. Без осадков. Ветер южный слабый. Максимальная температура воздуха +18..+24°C.

В Минске: без осадков. Максимальная температура воздуха +20..+22°C.

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30.08.17. Температура повышается

31 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, в отдельных районах до +13°С, максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

1 сентября на большей части территории страны погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу республики скажется влияние малоактивного фронта. Ожидается преимущественно без осадков погода, лишь днем в северо-западных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью от +7°С по востоку до +15°С по западу страны, максимальная днем +20..+27°С.

2 сентября территория страны будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, на северо-западе республики сохранится влияние фронтального раздела. В отдельных районах, преимущественно по северо-западной половине республики, пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +18..+25°С, по югу до +27°С.

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30.08.17. На большинстве площадей сохраняется отставание в развитии кукурузы

Агрометеорологические условия для формирования урожая кукурузы в этом году складывались неоднозначно. В первой половине вегетации недобор тепла сдерживал развитие растений и нарастание листьев. С третьей декады июля теплообеспеченность кукурузы улучшилась, что на фоне достаточных запасов почвенной влаги активизировало нарастание вегетативной массы, улучшились условия для формирования початка. Большую часть августа погодные условия способствовали формированию урожая кукурузы. Лишь во второй декаде из-за дефицита осадков на легких почвах в южной половине республики наблюдались низкие запасы продуктивной влаги. Ряд метеостанций Гомельской и на востоке Минской области отмечали увядание, пожелтение и скручивание листьев кукурузы от засухи.

С мая по август эффективных температур выше +10°С накопилось от 670°С в среднем по Витебской области до 915°С в среднем по Гомельской области, что на 85-195°С меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В силу сложившихся агрометеорологических условий на большинстве площадей сохраняется отставание в развитии кукурузы по сравнению с прошлогодними сроками. По последним данным на большей части Беларуси у кукурузы наблюдается налив зерна (молочная спелость), на поздних посевах продолжается формирование початков. Главным образом в южных областях страны началось созревание – наступила восковая спелость. Наступление молочно-восковой и восковой спелости зерна – оптимальные сроки для уборки кукурузы на силос, некоторые хозяйства южного региона приступили к уборке.

В первой декаде сентября погодные условия будут способствовать созреванию зерна кукурузы и проведению уборки.

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30.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки сохранялась прохладная и без осадков погода со среднесуточной температурой воздуха +11..+15°С, что на 1-4°С ниже климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +14..+20°С, минимальная – прошедшей ночью колебалась от +3°С до +11°С. В утренние часы в отдельных районах сгущались непродолжительные туманы.

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30.08.17. Прогноз погоды на день 30 августа

Переменная облачность. Без осадков. Утром в отдельных районах туман. Ветер южный слабый. Максимальная температура воздуха +18..+24°C, в Минске +19..+21°C, без осадков.

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29.08.17. Погоду будет определять антициклон

30 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над севером Украины. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

31 августа – 1 сентября республика останется в области повышенного атмосферного давления. Ожидается: 31 августа без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем будет колебаться от +19°С по востоку до +26°С по юго-западу страны. 1 сентября преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +20..+27°С.

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29.08.17. В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +12..+17°С, что на 1-3°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от +12 до +19°С, лишь местами по Брестской области воздух прогревался до +20..+21°С. Минимальная температура прошедшей ночью составила +4..+11°С.

Днем преимущественно по юго-восточной половине прошли кратковременные дожди.

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29.08.17. Прогноз погоды на день 29 августа

По республике: переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный слабый. Максимальная температура воздуха +15.. +21°C.

В Минске: без осадков. Максимальная температура воздуха +17.. +19°C.

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28.08.17. В Беларусь идет антициклон

29 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +15..+21°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.

30-31 августа республика останется в области повышенного атмосферного давления. Ожидается: 30 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+11°С, максимальная днем +17..+24°С.

31 августа преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем +19..+26°С, по юго-западу до +28°С.

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28.08.17. Обзор погоды за выходные

В истекший период наблюдалась неустойчивая погода со среднесуточной температурой воздуха +12..+19°С, что в основном около климатической нормы. Максимальная температура воздуха в дневные часы была +18..+25°С, 25 августа по северу страны она не превышала +16..+17°С, вчера днем по югу воздух прогревался до +26..+27°С. Минимальная температура ночью находилась в пределах +9..+15°С, 27 августа местами воздух охлаждался до +6..+8°С.

В отдельных районах республики прошли кратковременные дожди. Вчера днем и прошедшей ночью почти повсеместно наблюдались дожди различной интенсивности, местами – сильные дожди, по южной половине прогремели грозы, днем по югу при грозах усиливался ветер порывами до 13-19 м/с.

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28.08.17. Прогноз погоды на день 28 августа

Облачно с прояснениями. Преимущественно в центральных и восточных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с, порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +13..+19°C, в южных районах до +21°C. В Минске утром дождь, днем кратковременный дождь (вероятность более 80%), максимальная температура воздуха +15..+17°C.

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27.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня, 27 августа (воскресенье), в период с 12 до 18 часов по западу республики, а в ночные часы 28 августа (понедельник) в центральных и восточных районах страны ожидаются грозы, сильные дожди, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с. В Минске ночью 28 августа (понедельник) ожидается сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра 14 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31350

27.08.17. Прогноз погоды на день 27 августа

Сегодня днем по республике ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +17..+23°C, в южных районах +24..+27°C. В Минске: во второй половине дня кратковременный дождь(вероятность осадков 80-90%), возможна гроза (вероятность гроз 30-40%). Максимальная температура воздуха +19..+21°C.

• Постоянный адрес новости: http://meteoinfo.by/news/?page=31349

26.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 26 августа

Облачно с прояснениями. По северо-восточной половине страны местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха днем +17.. +23°С, по юго-западу до +25°С. Сегодня в столице: небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Максимальная температура воздуха +19.. +21°С.

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25.08.17. Прогноз погоды на выходные

26 августа погоду Беларуси будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. По северо-восточной половине местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер западный: ночью слабый до умеренного, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +17..+23°С, по юго-западу до +25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

27 августа ночью погоду будет определять в основном поле пониженного давления, днем – атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. Ночью в крайних юго-западных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром сгустятся слабые туманы. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, по юго-западу до +14°С, максимальная днем +16..+23°С, по югу +24..+27°С.

28 августа погоду будет формировать циклон, смещающийся с Западной Европы. На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, ночью в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы, днем сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +12..+19°С, по юго-западу до +21°С.

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25.08.17. Циклон оправдался

Как и предполагалось в прогнозах погоды и предупреждениях, объявленных 22 августа 2017 года, в период 23-24 августа 2017 года погодные условия Беларуси определялись влиянием южного циклона, центр которого смещался с Брянской на Смоленскую и далее на Псковскую область России, вдоль восточных и северных границ нашей страны.

За двое суток почти повсеместно прошли дожди, по Гомельской, Могилевской, Минской, Витебской и по северу Гродненской области отмечались сильные и очень сильные дожди (количеством осадков от 17 до 71 мм. Миллиметр осадков — это один литр воды на квадратный метр.), которые сопровождались порывистым ветром. Наибольшее количество осадков выпало на метеостанции Шарковщина (Витебской области) — 80 мм.

В Минске за двое суток выпало 34 мм дождя (34 литра воды на квадратный метр) и шел 19 часов.





Таким образом, заблаговременно спрогнозированные сложные погодные условия синоптиками Белгидромета, позволили минимизировать последствия прохождения южного циклона.

Самым дождливым август был в 2006 г., когда при климатической норме 77 мм по республике выпало 191 мм осадков, или 248% месячной нормы. В августе 2006 г. на ряде метеорологических станций был перекрыт абсолютный месячный максимум по осадкам. До этого самым дождливым в Беларуси был август в 1956 г. и в 1986 г., когда в среднем по республике выпадало 123 мм осадков, или 160% климатической нормы.

Максимальное количество осадков в августе отмечено в 1931 г. в Пружанах, когда при климатической норме по данному пункту 79 мм выпадало 329 мм, или более 4 месячных норм. Данное количество осадков – максимальное за месяц, когда-либо выпадающее на территории Беларуси.

Максимальное суточное количество осадков (146 мм) зафиксировано в Бобруйске 6 августа 1970 г. при климатической норме по данной метеостанции 77 мм. Это наибольшее количество осадков, которое выпадало за сутки на территории Беларуси за весь период инструментальных наблюдений.

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25.08.17. Условия для полевых работ будут складываться неблагоприятно

В связи с понижением температурного режима и проходящими дождями осложнились агрометеорологические условия для созревания зерна кукурузы, накопления сахаров в корнеплодах сахарной свеклы. Ухудшились условия для проведения полевых сельскохозяйственных работ. Сильные дожди, прошедшие преимущественно в северной и в центральной части Беларуси, вызвали переувлажнение почвы. По последним данным на всей территории Витебской области, в большинстве районов Гомельской, в отдельных районах Минской и Могилевской областей отмечается сильное увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы, в ряде районов Витебской области – избыточное. Здесь складываются неблагоприятные условия для уборки сельскохозяйственных культур, затруднено проведение сева озимого рапса и проведение агротехнических работ по подготовке почвы под сев озимых культур. На остальной территории, где дождей было меньше, условия для полевых работ складываются лучше. На отдельных участках в Брестской области верхний слой почвы по-прежнему слабо увлажнен.

В ближайшие дни из-за переувлажнения почвы во многих районах республики условия для полевых работ будут складываться неблагоприятно, температурный режим будет сдерживать созревание теплолюбивых культур.

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25.08.17. Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась

За прошедший период (22-24 августа) выпавшие осадки обусловили рост уровней воды на реках. По состоянию на 25 августа рост уровней воды с интенсивностью 1-60 см за сутки наблюдается на всем протяжении Вилии, большем протяжении Березины и Сожа, Западной Двине на участке Улла – Верхнедвинск, Немане у г. Столбцы и г. Гродно, Днепре на участке Орша – Могилев и Припяти у г. Мозырь. Наибольший рост уровней воды с интенсивностью 125 см за сутки отмечается на притоке Западной Двины реке Дисна у п.г.т. Шарковщина.

На притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Немана реке Россь у д. Студенец вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и составляет 12-20°C.

В ближайшие дни интенсивность роста уровней воды будет уменьшаться.

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25.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки сохранялась неустойчивая и прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +11..+16°С, что на 1-6°С ниже климатической нормы. Максимальная температура вчера днем находилась в пределах +12..+17°С, на юго-западе страны воздух прогревался до +18..+21°С. Минимальная температура прошедшей ночью составила +6..+11°С (метеостанция Полесская +4°С).

Днем на большей части территории, ночью по востоку страны прошли дожди различной интенсивности, днем в северо-западных и центральных районах местами отмечались сильные дожди. В дневные часы во многих районах страны наблюдалось усиление ветра порывами до 13-19 м/с.

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25.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 25 августа

Переменная облачность. В отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха +17..+23°С, по югу до +25°С. Сегодня в столице: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Максимальная температура воздуха +19..+21°С.



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24.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки наблюдалась неустойчивая и прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +12..+16°С, что на 2-4°С ниже климатической нормы. Максимальная температура вчера днем находилась в пределах +13..+19°С, лишь на юге страны местами воздух прогревался до +20..+21°С. Минимальная температура прошедшей ночью составила +10..+12°С.

Почти повсеместно прошли дожди различной интенсивности, днем по северу, ночью в северных и центральных районах страны отмечались сильные дожди, в дневные часы в отдельных районах прогремели грозы. Местами наблюдалось усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

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24.08.17. Прохладный воздух с Балтийского моря

25 августа погоду Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, ночью по востоку страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Ночью по востоку дожди. Днем в отдельных районах республики кратковременные дожди, возможны грозы. Утром местами слабый туман. Ветер западный, умеренный, ночью по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+23°С, по югу до +25°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – падать.

26 августа территория республики будет находиться под влиянием неустойчивых прохладных воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром сгустится слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.

27 августа ночью погоду обусловит поле пониженного давления, днем – малоактивный атмосферный фронт, перемещающийся с Западной Европы. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +25..+28°С.

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24.08.17. Картофельные посадки на большинстве площадей хорошие

Во второй декаде августа из-за дефицита осадков и жаркой погоды, особенно в юго-восточной половине республики, условия для формирования урожая картофеля ухудшились. Содержание почвенной влаги на основных площадях оставалось хорошее, только в отдельных районах южной половины на легких почвах запасы продуктивной влаги уменьшились до удовлетворительных. На текущей неделе, установившийся умеренный температурный режим и проходящие дожди, улучшили агрометеорологические условия.

По последним данным наблюдений средняя температура почвы на глубине 10 см на большей территории страны находится в оптимальных пределах для роста клубней картофеля и составляет +15..+19°С, в северном регионе страны – +12..+13°С.

У картофеля на основных площадях отмечается естественное увядание ботвы, идет дозревание клубней. Некоторые хозяйства страны начали уборку среднеспелых сортов картофеля, проводят скашивание ботвы. Визуальные оценки состояния картофельных посадок на большинстве площадей хорошие, по сведениям отдельных метеостанций в Витебской и в Минской областях – удовлетворительные.

Сильные дожди, проходящие в северных и центральных районах республики, приведут к увеличению площадей с переувлажнением почвы, что будет осложнять проведение здесь всех видов полевых работ.

Агрометеорологические условия для формирования урожая картофеля также ухудшатся.

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24.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 24 августа

Преобладание облачной погоды. На большей части территории дожди. В северо-восточных и центральных районах сильные дожди. Ветер западный 6-11 м/с, во многих районах порывы 15-22 м/с. Температура воздуха максимальная днем +12..+18°C, по юго-западу +19..+21°C. В Минске дождь, временами сильный дождь (вероятность более 90%). Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +13..+15°C.

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23.08.17. Южный циклон несет в Беларусь ненастную погоду

Как и предполагалось, погодные условия на территории Беларуси начал определять южный циклон и уже принёс в восточные районы страны сильные дожди. Далее он будет смещаться вдоль наших восточных границ и сегодня и в ближайшие сутки он продолжит оказывать влияние на погоду в стране, смещаясь с Брянской на Смоленскую область. Ожидается дождливая и ветреная погода. В связи с этим действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях (оранжевый уровень опасности)!



24 августа (четверг) в Минской, Могилёвской, в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди, а в ночные часы местами по Витебской области явления могут достигнуть опасных критериев (очень сильные дожди). Во многих районах страны – усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

По г. Минску дождь, временами сильный дождь (вероятность более 90%), а количество осадков ожидается до 50 литров на 1 кв.м. Ветер западный с порывами до 17-22 м/с.

В Брестской и Гродненской областях, дожди ожидаются не такими интенсивными и затяжными, но будет ветрено с порывами до 22 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу +19..+21°С.

Начиная с пятницы циклон потеряет свою активность, погода улучшится, воздушные потоки поменяются на западные и в страну с Западной Европы устремятся более теплые воздушные массы, температура начнёт повышаться, установится умеренно-тёплая погода, а дождей станет меньше и они будут не такими продолжительными и интенсивными.

В пятницу ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах республики, кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная +6..+12°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.

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23.08.17. Очень сильные дожди

24 августа погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять циклон, смещающийся с Брянской на Смоленскую область. Ожидается облачная погода. На большей части территории дожди. В Минской, Могилевской, в отдельных районах Гомельской области ожидаются сильные дожди, ночью местами по Витебской области – очень сильные дожди. Ветер западный во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу +19..+21°С. Атмосферное давление в Минске ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

25 августа ночью северо-восток республики останется под влиянием атмосферного фронта, отходящего на территорию России, днем с Балтийского моря на северо-западные и западные регионы страны начнет распространяться неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность, днем увеличение облачности. Ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западной четверти умеренный, ночью по северо-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.

26 августа республика будет находиться на южной периферии циклона с центром над Кольским полуостровом. В отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.

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23.08.17. В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода

В истекшие сутки наблюдалась прохладная погода со среднесуточной температурой воздуха +13..+19°С, что в основном на 1-4°С ниже климатической нормы. Максимальная температура воздуха вчера днем была +14..+21°С, в восточных районах Могилевской области воздух прогревался до +23°С. Минимальная температура прошедшей ночью находилась в пределах +9..+14°С.

Преимущественно по восточной половине страны прошли дожди различной интенсивности, по востоку страны отмечались сильные дожди, в дневные часы местами прогремели грозы.

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23.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 23 августа

Облачно. На большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. В северо-восточных районах страны сильные дожди. Ветер северо-западный порывистый, в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Максимальная температура воздуха +13.. +19°С, по юго-западу до +21°С. Сегодня в столице:облачно, днем небольшой дождь (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха около +17°С.

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22.08.17. Ожидается пасмурная погода

23 августа погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты, связанные с циклоном, центр которого будет находиться над Брянской областью. Ожидается пасмурная погода. Ночью преимущественно по восточной половине республики, днем на большей части территории дожди, в отдельных районах грозы. В восточных и северо-восточных районах сильные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный, порывистый, днем в отдельных районах до сильного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

24 августа через территорию Беларуси будут проходить активные атмосферные фронты, связанные с южным циклоном, медленно перемещающимся с территории Украины на Смоленскую область. Ожидаются продолжительные дожди, в северо-восточных и центральных районах республики сильные дожди. В отдельных районах очень сильные дожди и грозы. Во многих районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.

25 августа ночью северо-восток республики останется под влиянием атмосферных фронтов, уходящих на территорию России, днем с Балтийского моря на северо-западные и западные регионы страны начнет поступать неустойчивая воздушная масса. Ночью по северо-востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, максимальная днем +17..+24°С, по югу до +26°С.

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22.08.17. Пробный выпуск радиозонда

В 2018 году с целью повышения оправдываемости прогнозов погоды Белгидрометом планируется организовать в г. Минске пункт аэрологических наблюдений.

18 августа 2017 г. в 14 часов 30 минут состоялся пробный выпуск радиозонда (имитатора) с территории государственного учреждения «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» (Белгидромет). Указанное мероприятие проводилось с целью оценки возможности использования для радиозондирования площадки возле зданий Белгидромета.

Наполнение оболочки производились гелием, в отличие от традиционно используемого для этих целей водорода.

Аэрологические наблюдения в виде радиозондирования атмосферы в Минске производились с 1937 года. С 1945 года Минская аэрологическая станция размещалась в здании Минской обсерватории, расположенного на территории нынешнего проспекта Независимости, 110.

С 1 апреля 1998 года радиозондирование в г. Минске прекращено из-за ремонта здания обсерватории и демонтажа аппаратуры для радиозондирования (комплекс АВК-1).



Подымаясь в высокие слои атмосферы (25-30 км) наполненная газом оболочка разрывается и зонд падает на землю.

В связи с этим, обращаемся к жителям г. Минска и других населённых пунктов, Беларуси в целях сбора подробной информации о траектории полёта радиозонда для специалистов представляет интерес информация о месте его падения. В случае обнаружения оболочки радиозонда сообщить об этом в Белгидромет по телефону 267-22-31.



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22.08.17. Дожди будут осложнять проведение всех видов полевых работ

В связи с преобладанием жаркой погоды и отмечавшегося на большей части территории Беларуси недобора осадков во второй декаде августа расширились площади с недостатком почвенной влаги.

Прошедшие в последние дни дожди несколько пополнили запасы почвенной влаги. По последним данным визуальных наблюдений на большей территории страны отмечается хорошее увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. Здесь складываются благоприятные условия для проведения полевых работ. Некоторые метеостанции Гродненской области отмечают переувлажнение верхнего слоя почвы. Во многих районах юго-восточной половины Беларуси верхний 10-сантиметровый слой почвы по-прежнему слабо увлажнен или иссушен. Здесь обработка почвы под посев озимых зерновых культур и сев озимого рапса затруднены.

В ближайшие дни ожидаемые дожди пополнят содержание почвенной влаги, по востоку страны улучшатся условия для обработки почвы и сева озимых культур. При этом дожди будут осложнять проведение всех видов полевых работ.

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22.08.17 Штормовое предупреждение

23 августа (среда) в восточных и северо-восточных районах страны и Минской области ожидаются сильные дожди. 24 августа (четверг) в северо-восточных и центральных районах республики, на большей части Минской области ожидаются сильные дожди, в отдельных районах очень сильные дожди. На большей части территории страны усиление северо-западного ветра порывами до 15-22 м/с.

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22.08.17. Наблюдалась неустойчивая погода

В истекшие сутки наблюдалась неустойчивая погода. На большей части территории прошли кратковременные дожди различной интенсивности, по восточной половине и по крайнему западу страны прогремели грозы, днем в отдельных районах Могилевской области отмечалось шквалистое усиление ветра до 16 м/с.

Максимальная температура воздуха вчера днем составила по западной половине республики +15..+22°С, по восточной половине +23..+29°С, на крайнем востоке страны воздух прогревался до +30..+33°С. Минимальная температура прошедшей ночью находилась в пределах от +8 до +16°С. Среднесуточная температура по восточной половине страны составила +17..+23°С, что на 1-7°С выше климатической нормы, по западной половине она была +13..+16°С, что на 1-3°С ниже нормы.

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22.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 22 августа

Облачно с прояснениями. На большей части территории республики дожди, местами грозы. Утром в западных районах слабый туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +16.. +22°С, по востоку Могилевской области до +25°С. Сегодня в столице: дождь (вероятность осадков 70-80%). Максимальная температура воздуха +18.. +20°С.

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21.08.17 Штормовое предупреждение

Наблюдающиеся по востоку страны грозы в период с 18 часов до 23 часов 21 августа (понедельник), распространятся на большую часть республики и сохранятся в течение ночи 22 августа (вторник). При грозах местами ожидается шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. ПО МИНСКУ: В период с 21 до 23 часов 21 августа (понедельник), в Минске ожидается гроза. При грозе местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в первую половину ночи 22 августа (вторник).

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31325

21.08.17. Жара пошла на спад

22 августа погоду Беларуси будет определять атмосферный фронт и прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории дожди, местами грозы. В ночные часы в отдельных районах по восточной половине сильные дожди. Ночью и утром в западных районах слабый туман. Ветер северо-западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +16..+22°С, по востоку Могилевской области до +25°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

23-24 августа республика будет находиться в холодной части циклона, смещающегося с территории Украины на Московскую область. 23 августа ночью в восточных районах, а днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, в восточных районах ожидаются сильные дожди. Днем в северо-восточных районах местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +13..+19°С, по юго-западу до +21°С.

24 августа ночью и утром на большей части, днем преимущественно по северо-восточной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ожидаются сильные дожди, сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +7..+14°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.

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21.08.17. В ближайшие дни будет отмечаться рост уровней воды

В настоящее время на большинстве рек отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки наблюдается на Западной Двине на участке Полоцк – Верхнедвинск, Немане на участке Мосты – Гродно, Вилии у д. Михалишки и Березине у г. Борисов. На притоке Западного Буга реке Нарев у д. Немержа и притоке Немана реке Россь у д. Студенец вода находится на пойме. На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах составляет 18-25°C.

В ближайшие дни в связи с выпадением обильных осадков на реках восточной и северо-восточной части страны будет отмечаться рост уровней воды.

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21.08.17. Было жарко

В истекший период преобладала очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +21..+27°С, что на 4-10°С выше климатической нормы. Лишь вчера на западе страны среднесуточная температура составила +16..+20°С, что около нормы. Максимальная температура в дневные часы в основном находилась в пределах +27..+34°С, лишь вчера по западной половине она была +23..+28°С, а на крайнем западе не превышала +17..+22°С.

Минимальная температура ночью составила +16..+21°С, в отдельных районах температура понижалась до +11..+15°С.

По западу страны, а прошедшей ночью по западной половине прошли кратковременные дожди, местами прогремели грозы, в дневные часы 19 и 20 августа и минувшей ночью в отдельных районах отмечались сильные дожди, 19 августа по Гродненской области отмечалось шквалистое усиление ветра до 15-21 м/с.

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21.08.17. Прогноз погоды по республике на день 21 августа

Облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +16..+22 °С, по востоку республики +23..+29 °С, по восточной половине Могилевской и Гомельской областей +30.. +33 °С. В Минске сегодня ожидается прохладная с дождями погода (вероятность осадков 80-90%),максимальная температура воздуха +16.. +18°С.



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20.08.17 Штормовое предупреждение

Днем 21 августа (понедельник) по восточной половине Гомельской и Могилевской областей максимальная температура воздуха достигнет +30 +33°C, в большинстве районов Минской области ожидается резкое изменение погодных условий :максимальная температура воздуха не превысит +16+21°C. В столице в дневные часы 21 августа (понедельник) максимальная температура воздуха в Минске не превысит +16+18 °C.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31320

20.08.17. Прогноз погоды по республике на день 20 августа 2017 г.

Переменная облачность. Преимущественно по западной половине республики кратковременные дожди, местами грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +27.. +34°C, по западу республики +21.. +26°C, в отдельных районах Брестской и Гродненской областей +16.. +20°C.

В Минске: во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 55-60%, грозы 30-40%). Максимальная температура воздуха +29.. +31°C.

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19.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня, 19 августа (суббота), в период с 19 часов до 23 часов на большей части территории Гродненской области, по западной половине Брестской и по западу Витебской области ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра порывами до 15-18 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся в ночные часы 20 августа (воскресенье).

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31316

19.08.17 Штормовое предупреждение

В дневные часы 20 августа (воскресенье) на большей части территории республики максимальная температура воздуха достигнет +30.. +34°C, в Минске +30.. +31°C.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31314

19.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 19августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в крайних северо-западных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +29..+34°C. В Минске сегодня днем без осадков, максимальная температура воздуха +30..+32°C.

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18.08.17. Беларусь в тропическом воздухе

18 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять малоподвижный фронтальный раздел и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, на остальной территории республики местами, а днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 августа республика останется под влиянием очень теплой воздушной массы, тропического происхождения, днем в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области, а днем по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +28..+34°С.

20 августа восточная половина республики останется под влиянием области высокого атмосферного давления и очень теплой воздушной массы тропического происхождения, западная половина страны окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Ночью в западных районах, днем по западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем сильные дожди, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С; максимальная днем +23..+29°С, по востоку +30..+34°С, по западу +17..+22°С.

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18.08.17. На прошедшей неделе агрометеорологические условия для полевых работ складывались неоднозначно

Из-за неравномерного распределения осадков, отмечавшихся на прошедшей неделе, агрометеорологические условия для полевых работ складывались неоднозначно. По последним данным визуальных наблюдений преимущественно в южной половине республики, где наблюдается недобор осадков, отмечается недостаток почвенной влаги. В большинстве районов Брестской и Гомельской, в отдельных районах Гродненской, Могилевской и Минской областей верхний 10-сантиметровый слой почвы слабо увлажнен. В юго-западной части Витебской области, на востоке Минской, во многих районах Могилевской области и в отдельных районах Брестской и Гомельской областей почва на глубине 10 сантиметров сухая. На таких площадях складываются неблагоприятные условия для сева и прорастания семян озимого рапса, осложнена обработка почвы под сев озимых зерновых культур. На остальной территории Беларуси после прошедших дождей различной интенсивности отмечается хорошее увлажнение верхнего 10-сантиметрового слоя почвы. Здесь складываются благоприятные условия для проведения полевых и уборочных работ.

Ожидаемые в ближайшие дни в западной половине страны дожди должны увлажнить здесь верхние слои почвы, улучшив условия для сева озимого рапса. На остальной территории Беларуси отсутствие осадков приведет к дальнейшему иссушению почвы, что будет ухудшать условия для произрастания поздних сельскохозяйственных культур и обработки почвы под сев озимых культур. При этом условия для проведения уборочных работ здесь останутся благоприятными.

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18.08.17. Температура снова выше климатической нормы

В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +19..+24°С, что на 1-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +25..+31°С, минимальная прошедшей ночью была +12..+19°С.

В отдельных районах прошли кратковременные дожди, прогремели грозы.

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18.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 18 августа

Переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24.. +29°С, по юго-востоку +30.. +32°С. Сегодня в столице: кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %), возможна гроза (вероятность грозы 20-30%). Максимальная температура воздуха +26.. +28 °С.



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17.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня, 17 августа, в период с 12 до 18 часов на большей части Минской, Витебской, Брестской и по западной половине Гомельской и Могилевской областей, в том числе и в Минске, ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Неблагоприятные явления сохранятся до 21-23 часов.



• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31307

17.08.17 Штормовое предупреждение

Днем 18 августа (пятница) по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C.

Днем 19 августа (суббота) на большей части территории республики и в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°C, в Минске максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°C.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31305

17.08.17. В выходные дни до +34

18 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять малоподвижный фронтальный раздел и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юга Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью на большей части Минской, Витебской и Брестской областей, на остальной территории республики местами, а днем преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер южный умеренный, при грозах местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

19 августа республика останется под влиянием очень теплой воздушной массы, тропического происхождения, днем в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Витебской области, а днем по крайнему западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +28..+34°С.

20 августа восточная половина республики останется под влиянием области высокого атмосферного давления и очень теплой воздушной массы тропического происхождения, западная половина страны окажется в зоне фронтальной системы, смещающейся с территории Польши. Ночью в западных районах, днем по западной половине республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, утром и днем сильные дожди, возможен град. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С; максимальная днем +23..+29°С, по востоку +30..+34°С, по западу +17..+22°С.

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17.08.17. Ночью на большей части территории прошли кратковременные дожди, прогремели грозы

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +18..+23°С, что на 1-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +24..+30°С, минимальная прошедшей ночью была +12..+19°С.

Днем в отдельных районах, ночью на большей части территории прошли кратковременные дожди, прогремели грозы. В ночные часы при грозах усиливался ветер порывами 12-17 м/с, отмечались сильные ливни.

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17.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 17 августа

Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..29°С, по югу до +30..+31°С. Сегодня в столице: кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза (вероятность грозы 20-30%). Ветер юго-восточный, южный умеренный. Максимальная температура воздуха +25..+27°С.



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17.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня, 17 августа (четверг), в период с 1 ч. 30 мин. до 6 ч. при грозах в центральных районах республики и в Минске местами ожидаются сильные ливни и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31298

16.08.17 Штормовое предупреждение

17 августа (четверг), в период с 0 до 6 часов в центральных районах республики и Минской области ожидаются грозы, которые сохранятся до 10-11 часов. В Минске в период с 1 до 4 часов ожидается гроза. Грозовая обстановка сохранится и в утренние часы.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31296

16.08.17. В центральных районах страны прошли небольшие кратковременные дожди

В истекшие сутки наблюдалась умеренно теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +16..+21°С, что в основном около климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +22..+27°С, минимальная прошедшей ночью колебалась от +9°С по юго-западу до +18°С по юго-востоку страны.

На большей части территории осадков не наблюдалось, лишь сегодня в утренние часы в центральных районах республики прошли небольшие кратковременные дожди.

• Постоянный адрес новости: http://meteoinfo.by/news/?page=31295

16.08.17 Штормовое предупреждение

В дневные часы 17 августа (четверг) по югу республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°C.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31293

16.08.17. Вновь +30 и выше

17 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая неустойчивая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

18 августа погоду в республике будут формировать малоактивный фронтальный раздел и теплые воздушные массы, распространяющиеся с юга Европы. В отдельных районах республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +24..+30°С, по югу до +32°С.

19 августа Беларусь останется под влиянием очень теплой воздушной массы, сформированной в южных широтах, днем в крайних западных районах скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ночью в отдельных районах по Витебской области, днем по западу республики пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +26..+32°С, по югу до +34°С.

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16.08.17. Агрометинформация

Массовый сев сахарной свеклы в этом году прошел в сроки близкие к прошлогодним. Продолжительное похолодание во второй половине апреля и в первой половине мая сдерживало появление всходов на две-три недели. Формирование листьев и рост корнеплода проходили в основном при умеренном температурном режиме и достатке почвенной влаги.

В первой декаде августа из-за недобора осадков и повышенного температурного режима в некоторых свеклосеющих районах запасы продуктивной влаги в почве уменьшились до удовлетворительных. В этом году средний вес корнеплода несколько меньше прошлогоднего на аналогичный период, сахаристость также уступает прошлогодней.

Агрометеорологические условия во второй половине августа в основном будут способствовать формированию урожая сахарной свеклы.

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16.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 16 августа

Переменная облачность. По юго-восточной половине местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха максимальная днем +23.. +29°С. Сегодня в столице: возможен кратковременный дождь (вероятность осадков 40-45 %). Максимальная температура воздуха +24.. +26°С.

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15.08.17. Жарко и грозовые ливни

16 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Костромской областью. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем в отдельных районах по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+16°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление будет падать.

17-18 августа погоду в стране будут формировать малоактивные атмосферные фронты, перемещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят розы. Ночью и утром возможен слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+32°С.

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15.08.17. Средняя масса клубней картофеля выше прошлогодней

В первой половине августа из-за преобладания повышенного температурного режима агрометеорологические условия для формирования урожая картофеля несколько ухудшились. Тем не менее, по последним данным наблюдений средняя температура почвы на глубине 10 см на значительной территории республики находится в оптимальных пределах для роста и развития позднеспелых сортов, на юге и юго-востоке республики она выше оптимальных значений.

Содержание влаги в почве на основных площадях остается достаточным, лишь в отдельных районах южной части на легких почвах запасы влаги уменьшились до удовлетворительных.

На большинстве наблюдаемых полей у картофеля отмечается естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под кустом на многих наблюдаемых полях превышает показатели прошлого года. В целом по республике около 30-60%, на некоторых полях – 70-80% клубней достигли нормальных размеров.

В ближайшее время агрометеорологические условия для роста клубней позднеспелых сортов картофеля на большей части территории республики останутся удовлетворительными, в южных областях погодные условия могут привести к дальнейшей потере почвенной влаги.

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15.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 15 августа

Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +21..+27°C.

В Минске без осадков. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +23..+25°C.

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14.08.17. Непродолжительное похолодание

15 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку до +16°С, максимальная днем +21..+27°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

16 августа погоду в республике будет определять западная периферия антициклона с центром над Вологодской областью. Ожидается преимущественно без осадков. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С, максимальная днем +23..+29°С.

17 августа погоду в республике будут формировать малоактивные атмосферные фронты перемещающиеся с Западной Европы. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +13..+18°С, максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+31°С.

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14.08.17. Преобладала очень теплая погода

В истекший период преобладала очень теплая погода. Максимальная температура воздуха в самый теплый день 12 августа в основном составила +30..+35°С, лишь на северо-востоке страны она не превышала +27..+29°С. Минимальная температура в ночные часы была +15..+22°С, 12 августа и прошедшей ночью в отдельных районах она понижалась до +9..+14°С. Среднесуточная температура за 13 августа находилась в пределах +16..+27°С, что на 1-9°С выше климатической нормы, лишь по крайнему западу страны на 1-2°С ниже нее.

В отдельных районах отмечались кратковременные дожди и грозы, при грозах усиливался ветер порывами до 17-19 м/с. В ночные часы кое-где сгущались непродолжительные туманы.

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14.08.17. Прогноз погоды на день 14 августа

Переменная облачность. Утром в центральных районах страны, днем в отдельных районах по востоку кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха +20..+26°C.

В Минске: без осадков. Максимальная температура воздуха около +22°C.

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13.08.17. Прогноз погоды на день 13 августа

Переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°C, по юго-восточной половине +27..+32°C, по Гомельской области до +34°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха максимальная днем +24..+26°C.

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12.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня 12 августа (суббота), в период с 17 до 23 часов по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31281

12.08.17 Штормовое предупреждение

В дневные часы 13 августа (воскресенье) по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +34.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31279

12.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 12 августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +28°С до +34°С, по Брестской области местами +35°С. Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +31..+33°С.

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11.08.17. Прогноз погоды на выходные

12 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять очень теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы, днем в западных районах нашей страны скажется влияние атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром местами по республике слабый туман. Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +28..+34°С, по Брестской области местами +35°С. Атмосферное давление будет падать.

13 августа погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы и вытесняющий тропический воздух на соседние районы России. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +14..+21°С, максимальная днем +25..+30°С, по востоку +31..+34°С, в западных районах +19..+24°С.

14 августа Беларусь будет находиться на периферии антициклона с центром над югом Балтики, на востоке сохранится влияние отступающего на Россию фронта. Ожидается ночью и утром в отдельных районах по востоку республики пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью +10..+17°С, по юго-востоку до +19°С, максимальная днем +21..+26°С.

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11.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки наблюдалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +19..+25°С, что на 1-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +26..+29°С, по юго-западу воздух прогревался до +30..+33°С, минимальная температура прошедшей ночью была +15..+20°С.

Днем в западных и северо-западных районах страны, ночью на большей части Витебской, местами по Гродненской, Минской и Брестской областям прошли кратковременные дожди различной интенсивности, прогремели грозы. В дневные часы при грозах местами усиливался ветер порывами до 12-15 м/с.

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11.08.17. Прогноз погоды на день 11 августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в северо-восточных районах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +30..+34°C, по Брестской области местами +35°C, по северу страны +26..+29°C.

В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Максимальная температура воздуха +30..+32°C.

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10.08.17. В ближайшие дни будет отмечаться небольшой спад уровней воды

В настоящее время на большинстве рек отмечается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-14 см. Небольшой рост уровней воды с интенсивностью 1-9 см за сутки наблюдается на Западной Двине у г. Полоцк, Немане у г. Столбцы, Днепре у г. Орша и на Березине на участке Борисов – Бобруйск. На притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах несколько понизилась и составляет 17-24°C.

В ближайшие дни на реках страны будет отмечаться небольшой спад уровней воды.

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10.08.17. Погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропических широт

11 августа погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса тропического происхождения. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром во многих районах, днем преимущественно по северной половине республики кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах сильные ливни. Ветер южный умеренный, при грозах местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, максимальная днем +30..+34°С, по северу страны +26..+29°С, по Брестской области местами до +35°С. Атмосферное давление будет падать.

12 августа погоду обусловят очень теплые воздушные массы тропических широт. Будет преобладать очень теплая погода. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +16..+21°С, максимальная днем +28..+34°С, по Брестской области местами до +35°С.

13 августа погодные условия будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы. Ночью местами, днем в северо-западных и центральных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +26..+33°С, по западу +19..+25°С.

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10.08.17. Температура воздуха около климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась сухая теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +17..+22°С, что в основном около климатической нормы. Максимальная температура вчера днем составила +24..+28°С, минимальная прошедшей ночью преимущественно была +13..+18°С, по восточной половине страны местами она понижалась до +10..+12°С.

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10.08.17. Жаркая погода ускорит дозревание хлебов

В последние дни погодные условия на большей части территории Беларуси способствовали созреванию и просыханию зерна колосовых культур, что позволило увеличить темпы уборочных работ.

По данным наблюдений на большей части территории республики зерновые культуры достигли полной спелости, проводится их уборка. Восковую спелость зерна, преимущественно у яровых зерновых культур, отмечают многие метеостанции северной части и на крайнем востоке страны. В Витебской области у яровой пшеницы на многих наблюдательных участках еще продолжается налив зерна.

Влажность зерна понизилась и составляет в основном от 11-12% до 16-18%, по сведениям ряда метеостанций, в первую очередь в северной половине республики влажность зерна – 20-24%, на отдельных наблюдаемых полях в Витебской области достигает 30-33%.

В ближайшее время жаркая погода ускорит дозревание хлебов в северном регионе. В конце текущей недели в связи с ожидаемыми дождями различной интенсивности, в основном по северо-западу и в северной половине республики, условия для проведения уборочных работ осложнятся.

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10.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня 10 августа (четверг), в период с 12 до 18 часов по западу республики ожидаются грозы, при грозах местами град, сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 21 часа. 11 августа (пятница) ночью и утром во многих районах, днем по северной половине республики ожидаются грозы, в отдельных районах при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-22 м/с. В дневные часы 11-12 августа (пятница-суббота) на большей части территории страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34, местами по Брестской области воздух прогреется до +35.

По Минску: Ночью и утром 11 августа (пятница) по городу ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы 11 августа (пятница) максимальная температура воздуха достигнет +30 +32, 12 августа (суббота) максимальная температура воздуха достигнет +31 +33.



• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31269

10.08.17. Прогноз погоды на день 10 августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в западных и северо-западных районах местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +24..+29°С, по юго-западу +30..+34°С. Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +27..+29 °С.



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09.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки наблюдалась сухая погода. Максимальная температура воздуха днем составила +22..+25°С, минимальная ночью колебалась от +8°С до +15°С. Среднесуточная температура за 8 августа составила +15..+18°С, что в основном на 1-3°С ниже климатической нормы.

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09.08.17. Прогноз погоды на день 9 августа

Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха +23.. +29°C.

В Минске без осадков. Максимальная температура воздуха +24.. +26°C.

• Постоянный адрес новости: http://meteoinfo.by/news/?page=31266

08.08.17 Штормовое предупреждение

В дневные часы 10 августа (четверг) по юго-западу республики, 11 августа (пятница) на большей части территории максимальная температура воздуха достигнет +30..+34°C, 11 августа местами по Брестской области +35°C.

В Минске днем 11 августа (пятница) максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C.



• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31264

08.08.17. Идёт жара

9 августа Беларусь будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-восточный, умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +23..+29°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо расти.

10 августа погоду будут определять поле повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. В западных районах страны скажется влияние атмосферного фронта. Будет преобладать сухая погода, лишь в крайних западных районах республики пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +24..+29°С; по юго-западу ночью +18..+20°С, днем +30..+34°С.

11 августа погоду будет формировать в основном атмосферный фронт и очень теплые воздушные массы, поступающиеся с юго-запада Европы. Ночью преимущественно в северо-западных и центральных районах республики, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы, ночью и утром ожидаются сильные дожди. Температура воздуха минимальная ночью +15..+22°С, максимальная днем +25..+32°С, в южных районах +33..+34°С, в Брестской области местами воздух прогреется до +35°С.

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08.08.17. Высота кукурузы в этом году уступает прошлогодней

В последней декаде июля и в прошедший период августа агрометеорологические условия для роста и развития кукурузы складывались благоприятно – накопившаяся сумма эффективных температур выше +10°С составила от 140-150°С на северо-западе республики до 190-210°С в южных областях, превысив многолетние значения для данного периода соответственно на 20-30°С и на 50-65°С.

Визуальные оценки состояния посевов хорошие, лишь в Витебской и в Гомельской областях на ряде наблюдаемых полей – удовлетворительные. По последним данным наблюдений листообразование продолжается на отдельных наблюдаемых полях с поздними сроками сева (вторая половина мая-начало июня). На основных же массивах у кукурузы произошло выметывание метелки, наблюдается цветение метелки и початка. На ранних посевах на юге страны начался налив зерна – наступила молочная спелость. Влагообеспеченность кукурузы на основных массивах хорошая, что благоприятно для формирования початка. В связи с недобором тепла в первой половине вегетации высота кукурузы в этом году уступает прошлогодней – к началу августа преобладающая высота растений на наблюдаемых полях была от полутора до двух метров, по данным отдельных метеостанций высота стебля до двух с половиной метров. На поздних посевах кукуруза была ниже – 70-140 см.

В ближайшее время на большей части республики погодные условия будут способствовать формированию урожая кукурузы.

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08.08.17. Среднесуточная температура на 1-3°С ниже климатической нормы

В истекшие сутки преобладала облачная с прояснениями погода. На большей части территории осадков не наблюдалось, лишь по юго-востоку страны прошли кратковременные дожди.

Максимальная температура воздуха днем находилась в пределах от +17°С до +22°С, минимальная ночью была +8..+14°С, в отдельных районах на северо-западе республики воздух выхолаживался до +5..+7°С. Среднесуточная температура за 7 августа составила +15..+18°С, что на 1-3°С ниже климатической нормы.

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08.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 8 августа

Переменная облачность. Без осадков, лишь в утренние часы по восточным районам Гомельской области пройдут небольшие дожди. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +22°С до +28°С. Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +23.. +25 °С.

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07.08.17. Под защитой антициклона

8-9 августа Беларусь будет находиться под защитой антициклона. 8 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью в отдельных районах Гомельской области кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +22..+28°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

9 августа ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью слабый туман. Ветер восточной четверти, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +23..+29°С, по Брестской области в отдельных районах до +30°С.

10 августа погоду будут формировать область повышенного атмосферного давления и очень теплая воздушная масса, распространяющаяся с южной Европы. В северо-западной части страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах по северо-западной половине республики кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Ветер юго-восточный, южный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+18°С, максимальная днем +24..+29°С; по юго-западу страны ночью +19..+20°С, днем +30..+34°С.

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07.08.17. Наблюдалась теплая неустойчивая погода

В истекший период наблюдалась теплая неустойчивая погода.

В отдельных районах, а вчера днем на большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности. Днем 6 августа по юго-восточной половине республики прогремели грозы, при грозах местами отмечались сильные ливни, усиливался ветер порывами до 13 м/с.

Максимальная температура воздуха в дневные часы в основном была +20..+29°С, 4 августа по юго-востоку республики, а 6 августа местами по Брестской и Гомельской областям воздух прогревался до +30..+33°С. Минимальная температура ночью составила +13..+18°С, 5 августа по Гомельской и востоку Брестской области она не опускалась ниже +19..+21°С, а 6 и 7 августа местами температура понижалась до +9..+12°С. Среднесуточная температура воздуха за 6 августа составила +15..+23°С, что в основном около климатической нормы, лишь на юго-востоке на 2-3°С выше нее.

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07.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 7 августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по юго-востоку страны кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный. Максимальная температура воздуха днем +19 ..+25 °С.

Сегодня в столице: без осадков. Максимальная температура воздуха +20..+22°С.

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06.08.17 Штормовое предупреждение

Сегодня, 6 августа (воскресенье), в период с 16 до 22 часов по юго-восточной половине республики ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до 24 часов.

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06.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 6 августа

Увеличение облачности. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Максимальная температура воздуха +20..+26°C, по юго-востоку +27..+30°C. В Минске кратковременный дождь (вероятность 70-80%), возможна гроза (вероятность 20-30%), максимальная температура воздуха около +24°C.

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05.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 5 августа

Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный, по северо-западу порывистый. Максимальная температура воздуха +22..+28°C, в отдельных районах по юго-востоку до +30°C.

В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер западный умеренный. Максимальная температура воздуха +24..+26°C.



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04.08.17. Последние жаркие дни

5 августа погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная неустойчивая воздушная масса, поступающая с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по югу до +20°С; максимальная днем +22..+28°С, в отдельных районах по юго-востоку до +30°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.

6 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем преимущественно по западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов. Ночью без осадков, утром и днем в отдельных районах страны, а по Брестской, Гродненской и Витебской областям на большей части, пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +20..+27°С, по юго-востоку до +30°С.

7 августа система фронтов переместится на юго-восток республики, а с территории Польши начнет перемещаться антициклон. Ожидается переменная облачность. Ночью возможен кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +13..+15°С, максимальная днем +21..+23°С.

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04.08.17. Условия для созревания зерновых колосовых культур улучшились

Под влиянием повышенного температурного режима условия для созревания зерновых колосовых культур улучшились, что позволило увеличить темпы уборочных работ. Однако проходящие временами дожди увлажняют стеблестой и колос, сокращая хорошие условия для работы комбайнов.

Полная спелость у озимых зерновых культур наряду с южной частью Беларуси наступила в отдельных северо-западных районах. На остальных площадях у озимых культур отмечается восковая спелость. На основных массивах яровых зерновых культур наблюдается восковая спелость, в южном регионе и по данным отдельных метеостанций в центральных и в западных районах республики ячмень и овес созрели до полной спелости, проводится их уборка. Налив зерна у яровых культур продолжается на многих наблюдательных участках в Витебской и на севере Могилевской области.

В первой половине предстоящей недели погодные условия для уборочных работ улучшатся.

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04.08.17. В ближайшие дни текущий режим на реках и водоемах страны сохранится

В настоящее время на реках отмечаются небольшие колебания уровней воды с суточной интенсивностью 1-19 см. На притоке Немана реке Россь у д. Студенец и на притоках Западного Буга реках Лесная у г. Каменец и Нарев у д. Немержа вода находится на пойме.

На Немане у г. Гродно, Днепре на участке Могилев – Лоев, Березине у г. Бобруйск и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Гомель уровни воды находятся ниже отметок, лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и составляет 19-27°C.

В ближайшие дни текущий уровенный и температурный режим на реках и водоемах страны сохранится.

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04.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +19..+25°С, что на 1-5°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила +23..+29°С, по югу в отдельных районах воздух прогревался до +30..+31°С, минимальная ночью колебалась от +14°С до +21°С.

Вчера днем местами по западу республики наблюдались небольшие кратковременные дожди, прошедшей ночью на большей части территории страны прошли дожди, в отдельных районах отмечались сильные ливни и прогремели грозы.

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04.08.17. Прогноз погоды по Беларуси на день 4 августа

Облачно с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, местами при грозах шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха максимальная днем +24.. +29°С, по юго-востоку +30.. +32°С. Сегодня в столице: Небольшой кратковременный дождь (вероятность дождя 70-80%). Ветер западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная днем +26 +28°С.

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03.08.17. В пятницу снова ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни

4 августа погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории, днем преимущественно по юго-восточной половине республики кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер южный с переходом на западный порывистый, местами при грозах шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +24..+29°С, по юго-востоку +30..+32°С. Атмосферное давление будет падать.

5 августа республика будет находиться под влиянием неустойчивых теплых воздушных масс. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-востоку до +20°С, максимальная днем +22..+29°С.

6 августа погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, днем преимущественно по западной половине страны скажется влияние малоактивных фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем в отдельных районах, преимущественно по западной половине республики, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +21..+28°С, по юго-востоку до +30°С.

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03.08.17 Штормовое предупреждение

4 августа (пятница) ночью и утром на большей части территории, днем по юго-восточной половине республики и Минской области ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы по юго-востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°С.

В ночь на 4 августа (пятница) по Минску ожидается гроза, местами при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

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03.08.17. Состояние посадок картофеля хорошее

По последним данным у картофеля почти повсеместно закончилось цветение, на некоторых наблюдаемых полях началось естественное увядание ботвы. Состояние посадок картофеля преобладает хорошее, по сведениям отдельных метеостанций в Витебской и в Минской областях – удовлетворительное. Здесь отмечается повреждение ботвы, а на отдельных участках и клубней фитофторой.

На конец июля на наблюдаемых полях под одним кустом сформировалось в основном от 9 до 16 клубней. За третью декаду вес клубней под одним кустом увеличился более чем на 100 граммов. На конец июля преобладающая масса клубней под кустом была больше, чем в прошлом году на это время.

В ближайшее время из-за повышенного температурного режима в южной части республики агрометеорологические условия для формирования урожая картофеля ухудшатся, на остальной территории республики останутся вполне благоприятными.

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03.08.17. В истекшие сутки наблюдалась жаркая и неустойчивая погода

В истекшие сутки наблюдалась жаркая и неустойчивая погода со среднесуточной температурой воздуха +21..+27°С, что на 4-8°С выше климатической нормы. Днем в основном в центральных и северных районах республики, а прошедшей ночью преимущественно по юго-восточной половине прошли кратковременные дожди, прогремели грозы. Днем в отдельных районах страны при грозах отмечались сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-22 м/с, кое-где выпадал град.

Максимальная температура воздуха днем составила +29..+35°С, минимальная ночью колебалась от +14°С до +20°С.

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03.08.17. Прогноз погоды на день 3 августа

Облачно с прояснениями. В западных и юго-восточных районах страны кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем +23..+29°C, по югу +30..+32°C. В Минске без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%), лишь к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь (вероятность 55-65%). Температура воздуха максимальная днем +24..+26°C.

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02.08.17. Созревание хлебов идет с большим отставанием от сроков

Из-за неустойчивой погоды созревание хлебов идет с большим отставанием от сроков, характерных для современных климатических условий. По последним данным наблюдений полная спелость у озимых зерновых культур наступила повсеместно в Гомельской области, в большинстве районов Брестской и на юге Минской области. На многих наблюдательных участках здесь отмечена полная спелость и у ярового ячменя. В южных областях страны началась массовая уборка зерновых колосовых культур. На остальных массивах зерновые культуры еще не созрели до полной спелости, у яровой пшеницы на большинстве площадей продолжается налив зерна. Влажность зерна на наблюдаемых полях остается в основном повышенная. Только по данным отдельных метеостанций южной части республики влажность зерна близка к кондиционной.

На большей части территории страны верхний 10-сантиметровый слой почвы постепенно просыхает. Однако на части площадей, особенно в Витебской области, после прошедших интенсивных дождей сохраняется переувлажнение почвы. На переувлажненных участках затруднена работа техники, уборка рапса, зерновых культур идет медленнее.

На текущей неделе под влиянием повышенного температурного режима созревание хлебов будет идти более активно. Однако в районах, где будут проходить кратковременные дожди, условия для просыхания зерна останутся малоблагоприятными.

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02.08.17. Кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни

3 августа погодные условия на территории Беларуси ночью будут определять активные атмосферные фронты, днем скажется влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории республики кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем во многих районах Брестской и Гродненской областей, на остальной территории местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, ночью при грозах местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +14..+20°С, по юго-востоку до +22°С; максимальная днем +23..+29°С, по югу +30..+32°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем - падать.

4 августа погоду в республике обусловит атмосферный фронт, перемещающийся с юго-запада Европы. Ночью и утром на большей части территории, днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы, при грозах порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по югу +21..+22°С; максимальная днем +22..+29°С, в юго-восточных районах +30..+33°С.

5 августа территория Беларуси будет находиться в основном в поле повышенного атмосферного давления. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы, при грозах порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +12..+19°С, максимальная днем +21..+27°С, по югу до +29°С.

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02.08.17 Штормовое предупреждение

В ночь на 3 августа (четверг) на большей части территории ожидаются грозы, местами при грозах сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. В дневные часы 3 августа (четверг) во многих районах Брестской и Гомельской областей максимальная температура воздуха достигнет +30..+32°C. В Минске в ночь на 3 августа (четверг) по городу ожидается гроза, местами при грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31238

02.08.17. Сохранялась очень теплая погода

В истекшие сутки сохранялась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +20..+26°С, что на 2-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем составила +25..+29°С, по южной половине страны воздух прогревался до +30..+34°С. Минимальная температура ночью была +14..+19°С, по юго-западной половине страны температура не опускалась ниже +20..+25°С.

В отдельных районах Витебской области прошли небольшие кратковременные дожди, в ночные часы отмечались грозы.

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02.08.17. Прогноз погоды на день 2 августа.

Переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах сильные ливни, град. Ветер южный, с переходом на западный умеренный, при грозах местами шквалистое усиление до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха +29..+34°С, по югу до +35..+36°С. Сегодня в столице: во второй половине дня кратковременный дождь, гроза (вероятность дождя и грозы более 90%), местами по городу сильные ливни, град. Ветер южный, во второй половине дня с переходом на западный умеренный, при грозе шквалистое усиление до сильного порывистого. Максимальная температура воздуха около +32°С.



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01.08.17. Обзор прошедшей погоды

В истекшие сутки наблюдалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха +20..+25°С, что на 2-6°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила +28..+33°С, минимальная прошедшей ночью была +14..+20°С.

Днем по северо-западной половине республики прошли грозовые дожди различной интенсивности, при грозах местами отмечалось шквалистое усиление ветра порывами 15-18 м/с (Ошмяны – 24 м/с). Ночью в отдельных районах отмечались кратковременные дожди, местами с грозами. В утренние часы в отдельных районах сгущались непродолжительные туманы.

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01.08.17 Штормовое предупреждение

2 августа (среда) ночью и утром по северу, днем на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем в отдельных районах до 24 м/с.

В дневные часы в отдельных районах сильные ливни, град, на большей части территории республики воздух прогреется до +30..+34°C, в отдельных районах по югу до +35..+36°C. В Минске в дневные часы воздух прогреется до +30..+32°C. Во второй половине дня ожидается гроза, местами по городу сильные ливни, град. При грозе шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, в отдельных районах города - до 24 м/с.

• Адрес штормового предупреждения: http://meteoinfo.by/news/?page=31233

01.08.17. Жара и активные атмосферные фронты

2 августа погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты и очень теплая воздушная масса. Ожидается переменная облачность. Ночью и утром по северу, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, грозы. Днем в отдельных районах град, сильные ливни. Ветер южный, днем с переходом на западный, порывистый, при грозах местами шквалистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+21°С, в западных районах до +23°С; максимальная днем +29..+34°С, в отдельных районах по югу +35..+36°С. Атмосферное давление будет падать. 3 августа ночью погоду будет формировать малоактивный фронт, который вытеснит жаркий тропический воздух на юго-восток Беларуси; днем республика будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в западных районах скажется влияние неустойчивых воздушных масс. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +13..+19°С, днем +22..+28°С, по юго-востоку ночью +20..+22°С, максимальная днем +29..+31°С.

4 августа ожидается перемещение фронтальных разделов с юго-запада Европы через территорию страны. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер западный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, максимальная днем +22..+29°С, по югу +30..+32°С.

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01.08.17. Прогноз погоды на день 1 августа

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Максимальная температура воздуха +24.. +29°C, по южной половине +30.. +34°C.

В Минске: без осадков. Максимальная температура воздуха около +29°C.

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