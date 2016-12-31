Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Разделы сайта
Метеорадары
Диаграмма. Прогноз на 72 ч
• Ежечасный прогноз. Минск
• Прогноз модели WRF × 3 кмnew!
• Минск, погода на неделю
• Карты погоды
• Мультимодельные метеограммы
• Метеограммы-информеры
• Температура воды на море
• Фактическая погода Минск
• Отчеты о стихийных явлениях
• Краткосрочные прогнозы погоды
• Метеоновости
• Климат РБ — экстремумы
Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:32, заход: 16:53
Сумерки гражданские
начало: 08:42, конец: 17:44
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Азовское море
Температура воды 3.9°C в г.Ейск
Самое теплое — Красное море
Температура воды 24.7°C в г.Сафага
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 01.01.17, 06:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон возмущенный
|
Космическая погода
Обстановка за: 01.01.17, 08:17 [UTC]
Солнечный ветер – 523 км/с
Температура плазмы – 172000 K
Плотность протонов – 3.2 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Волковыск +7.10°C — в 2007 г.
Минимальная температура воздуха Езерище -32.10°С — в 1979 г.
Максимальное количество осадков Василевичи 19.10 мм — в 1980 г.
Экспорт метеоновостей
Метеопрогноз по Беларуси
Штормовые предупреждения
Клининговая компания СПб Докман
Обновления в разделе «Метеокарты»
▪ Карта прогноза порывов ветра
▪ Карта температуры морской воды на курортах Средиземного и Черного морей
▪ Карта минимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!
Метеоновости
01.01. Прогноз погоды по республике на день 1 января 2017 г.
Облачная погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5 °С. В →
31.12. Прогноз погоды на день 31 декабря
Облачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный →
30.12. Прогноз погоды по Беларуси на 31 декабря-2 января
31 декабря погодные условия Беларуси в основном будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается пасмурная погода. В отдельных районах, преимущественно по →
30.12. В ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет
В настоящее время ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, в верховье Припяти и некоторых её притоках. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем →
30.12. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем существенных осадков не отмечалось, ночью преимущественно по северной половине республики прошел небольшой снег, мокрый снег. Максимальная →
30.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря
Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный →
29.12. Выходить на лед нельзя
В истекшие сутки на реках и водоемах существенных изменений в ледовой обстановке не произошло. На Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины →
29.12. Прогноз погоды по республике на 30 декабря - 1 января
30 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, за которым днем начнет поступать влажная теплая воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается облачно →
29.12. Среднесуточная температура на 5-7°С выше климатической нормы
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории, ночью по восточной половине республики прошел небольшой снег. В дневные часы по западу усиливался ветер до →
29.12. Прогноз погоды на день 29 декабря.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°С. В Минске: →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Гигант, г.Новогрудок, г.Славгород, г.Волковыск...
Лента новостей
[Метеовести]
01.01.17 Киты помогут в изучении морских глубин
[HMN.RU]
01.01.17 Погода в Москве сегодня
31.12.16 С Новогодними пожеланиями у природы нет плохой погоды!
31.12.16 На Ямале мороз усилится до рекордов столетия
[Око Планеты]
31.12.16 Мнение: Феномен Якутии
[Информация МЧС Беларуси]
01.01.17 Топ-5 видео от МЧС за 2016 год
01.01.17 Рассказывают участники акции «Безопасный Новый год»
[Оперативная сводка]
01.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №367 с 06-00 часов 31 декабря 2016 г. до 24-00 часов 31 декабря 2016 г.
01.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №1 с 00-00 часов 01 января 2017 г. до 06-00 часов 01 января 2017 г.