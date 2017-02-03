Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Разделы сайта
Метеорадары
Диаграмма. Прогноз на 72 ч
• Ежечасный прогноз. Минск
• Прогноз модели WRF × 3 кмnew!
• Минск, погода на неделю
• Карты погоды
• Мультимодельные метеограммы
• Метеограммы-информеры
• Температура воды на море
• Фактическая погода Минск
• Отчеты о стихийных явлениях
• Краткосрочные прогнозы погоды
• Метеоновости
• Климат РБ — экстремумы
Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 08:53, заход: 17:52
Сумерки гражданские
начало: 08:09, конец: 18:37
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 3.1°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 24.1°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 04.02.17, 00:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон слабовозмущенный
|
Космическая погода
Обстановка за: 03.02.17, 22:07 [UTC]
Солнечный ветер – 608.6 км/с
Температура плазмы – 236000 K
Плотность протонов – 0.1 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Лельчицы +16.00°C — в 2002 г.
Минимальная температура воздуха Езерище -33.30°С — в 2012 г.
Максимальное количество осадков Василевичи 18.60 мм — в 1948 г.
Экспорт метеоновостей
Метеопрогноз по Беларуси
Штормовые предупреждения
Клининговая компания СПб Докман
Обновления в разделе «Метеокарты»
▪ Карта прогноза порывов ветра
▪ Карта температуры морской воды на курортах Средиземного и Черного морей
▪ Карта минимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!
Метеоновости
03.02. Прогноз погоды по республике на 4-6 февраля
4 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается →
03.02. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. По юго-западной половине страны прошел снег, мокрый снег, по западу Брестской области отмечался дождь, кое-где слабый гололед. Температура воздуха в течение →
03.02. Штормовое предупреждение
Ночью 4 февраля (суббота) на большей части Гомельской области ожидается сильный снег.
03.02. Прогноз погоды на день 3 февраля
Облачно. Снег, мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C. В Минске →
02.02. Прогноз погоды по республике на 3-5 февраля
3 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории республики пройдут осадки в виде снега и мокрого →
02.02. Озимые зерновые культуры обладают нормальной жизнеспособностью
По результатам отращивания, проведенного в конце января, озимые зерновые культуры обладают в основном нормальной жизнеспособностью – наблюдалось полное отрастание или изреженность не превысила естественную →
02.02. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями и в основном без осадков погода. В ночные часы в центральных районах страны сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-7°С →
02.02. Прогноз погоды на день 2 февраля
Облачно с прояснениями. По юго-западной половине снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. В западных и центральных районах страны слабый туман. На отдельных участках →
01.02. Штормовое предупреждение
В период с 0 до 6 часов 2 февраля (четверг) во многих районах республики, в том числе и в Минске, ожидаются туманы с видимостью 100-500 метров, которые сохранятся до 10-11 часов утра.
01.02. Гидромет: новое в прогнозах
C 1 февраля 2017 года предоставляет потребителям прогноз осадков с оценкой вероятности их выпадения по городам: Брест, Витебск →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Бельско-Бяла, г.Ченстохова, г.Ополе, г.Вроцлав...
Лента новостей
[Метеовести]
03.02.17 Звёздный вояж МКС. Спешите увидеть!
[HMN.RU]
03.02.17 Центральной России угрожают сильные морозы
03.02.17 В Сибирь направляется уральский циклон
03.02.17 Погода в округах Москвы
[Око Планеты]
03.02.17 Ученые рассказали о последствиях грядущего солнечного минимума
[Информация МЧС Беларуси]
03.02.17 В УГЗ проходит коллегия МЧС
03.02.17 Работники МЧС спасли с льдины на Днепре в Речице женщину
[Оперативная сводка]
03.02.17 Оперативное предупреждение Гидромета о неблагоприятном метеорологическом явлении в ночь на 04 февраля 2017 года
03.02.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №34 с 06-00 часов 02 февраля 2017 г. до 06-00 часов 03 февраля 2017 г.