9 января 2017 г., время сервера: 20:08 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

    1.  

      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
      Брюссель Загреб Лондон Осло Тверь
      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата вечер, пн.
    09 января    		 ночь, вт.
    10 января    		 утро, вт.
    10 января    		 день, вт.
    10 января    		 вечер, вт.
    10 января    		 ночь, ср.
    11 января    		 утро, ср.
    11 января    		 день, ср.
    11 января    		 вечер, ср.
    11 января    		 ночь, чт.
    12 января
    Облачность и осадки Явление погоды: Небольшая облачность.Без осадков. Явление погоды: Облачно с прояснениями.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Переменная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Переменная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег.
    Температура, °С -12..-14 -11..-13 -9..-11 -6..-8 -7..-9 -8..-10 -7..-9 -5..-7 -6..-8 -5..-7
    Ветер, скорость и направление, м/с  1-3, С-З 1-3, Ю-З 2-4, Южный 2-4, Ю-З 2-4, Южный 3-5, Ю-З 3-5, Южный 5-7, Южный, 
    порывы 9     		6-8, Южный, 
    порывы 11     		6-8, Южный, 
    порывы 12
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1025
    769    		 1024
    768    		 1024
    768    		 1023
    767    		 1023
    767    		 1023
    767    		 1021
    766    		 1017
    763    		 1012
    759    		 1006
    755
    Влажность, % 85 85 85 85 90 90 95 95 90 95
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.3
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    Фактическая погода

    Минск за 18:00 UTC
    Температура воздуха: -15.4°C
    Ветер: Штиль
    Небольшая облачность
    Без особых явлений
    Видимость: 10.0 км
    Влажность: 81%
    Давление: 1028 гПа, растет

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:28,  заход: 17:04

    Сумерки гражданские
    начало: 08:39,  конец: 17:53
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Азовское море
    Температура воды 4.1°C в г.Ейск

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 24.3°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 09.01.17, 18:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон слабовозмущенный

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    Космическая погода

    Обстановка за: 09.01.17, 19:57 [UTC]
    Солнечный ветер – 661.1 км/с
    Температура плазмы – 188000 K
    Плотность протонов – 2 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Высокое +11.00°C — в 2005 г.
    Минимальная температура воздуха Горки -34.40°С — в 1968 г.
    Максимальное количество осадков Минск 19.60 мм — в 1914 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

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    Метеоновости

    09.01. Прогноз погоды по республике на 10-12 января

    10 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков →

    09.01. Гидрологическая информация

    В истекший период (7-8 января) сохранение морозной погоды способствовало усилению ледообразовательных процессов. В настоящее время почти повсеместно на реках и водоемах наблюдается ледостав и ледостав →

    09.01. Обзор погоды за трое суток

    В истекший период наблюдалась очень холодная погода. Минимальная температура в ночные часы в основном находилась в пределах -21..-29°С, 8 января в северных районах мороз достигал -30..-34°С (-34.4°С в →

    09.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января

    Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем -10.. -16°С, по западу -6.. -9°С →

    Штормовое предупреждение 08.01. Штормовое предупреждение

    В ночные часы 9 января (понедельник) по северо-востоку республики воздух охладится до -25 -29°С.

    07.01. Прогноз погоды по республике на день 7 января 2017 г.

    Холодная погода. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в юго-восточных районах порывистый. Максимальная температура →

    06.01. Погоду Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения

    7 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →

    06.01. Ледообразовательные процессы усилятся

    За прошедшие сутки в результате резкого похолодания на реках происходило усиление ледообразовательных процессов. В настоящее время на большинстве рек наблюдаются ледяные образования в виде заберегов и →

    06.01. Установилась холодная погода

    В истекшие сутки в республике установилась холодная погода. Максимальная температура воздуха вчера днем была -8..-14°С, по северо-западной половине Витебской области -15..-18°С, и лишь на юго-востоке →

    Штормовое предупреждение 06.01. Штормовое предупреждение

    В ночные часы 7-8 января (суббота-воскресенье) на большей части территории республики воздух охладится до -25 -27°С, в отдельных районах ожидается понижение температуры до -28 -32°С, в Минске - до -25°C.

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Могилёв-а/п, г.Горки, г.Мурманск, г.Инеу...

     

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    09.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №9 с 06-00 часов 08 января 2017 г. до 06-00 часов 09 января 2017 г.
    08.01.17 Оперативное предупреждение Гидрометеоцентра о неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 января 2017 года

     