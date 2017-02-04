Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 08:50, заход: 17:56
Сумерки гражданские
начало: 08:06, конец: 18:40
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 3.7°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 24°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 05.02.17, 21:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон слабовозмущенный
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Космическая погода
Обстановка за: 05.02.17, 21:47 [UTC]
Солнечный ветер – 612.9 км/с
Температура плазмы – 163000 K
Плотность протонов – 2 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Ганцевичи +11.10°C — в 1990 г.
Минимальная температура воздуха Горки -36.70°С — в 1929 г.
Максимальное количество осадков Горки 28.80 мм — в 1917 г.
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▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!
Метеоновости
05.02. Прогноз погоды на день 5 февраля
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь в южных и северных районах пройдет снег. По Брестской области слабый гололед. Утром по юго-западу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. →
04.02. Прогноз погоды на день 4 февраля
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков , лишь по юго-востоку республики небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный слабый. Максимальная температура воздуха →
03.02. Прогноз погоды по республике на 4-6 февраля
4 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается →
03.02. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. По юго-западной половине страны прошел снег, мокрый снег, по западу Брестской области отмечался дождь, кое-где слабый гололед. Температура воздуха в течение →
03.02. Штормовое предупреждение
Ночью 4 февраля (суббота) на большей части Гомельской области ожидается сильный снег.
03.02. Прогноз погоды на день 3 февраля
Облачно. Снег, мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C. В Минске →
02.02. Прогноз погоды по республике на 3-5 февраля
3 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории республики пройдут осадки в виде снега и мокрого →
02.02. Озимые зерновые культуры обладают нормальной жизнеспособностью
По результатам отращивания, проведенного в конце января, озимые зерновые культуры обладают в основном нормальной жизнеспособностью – наблюдалось полное отрастание или изреженность не превысила естественную →
02.02. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями и в основном без осадков погода. В ночные часы в центральных районах страны сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-7°С →
02.02. Прогноз погоды на день 2 февраля
Облачно с прояснениями. По юго-западной половине снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. В западных и центральных районах страны слабый туман. На отдельных участках →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Приморско-Ахтарск, г.Клуж-Напока, г.Инеу, г.Ботошаны...
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[Оперативная сводка]
05.02.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №36 с 06-00 часов 04 февраля 2017 г. до 06-00 часов 05 февраля 2017 г.
04.02.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №35 с 06-00 часов 03 февраля 2017 г. до 06-00 часов 04 февраля 2017 г.