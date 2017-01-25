Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Брест +11.40°C — в 1990 г. Минимальная температура воздуха Езерище -35.00°С — в 2000 г. Максимальное количество осадков Минск 21.30 мм — в 1911 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 26.01.17, 09:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон слабовозмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 23.8 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Черное море Температура воды 3.6 °C в г. Сулина

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:09, заход: 17:34

Обновления в разделе «Метеокарты»

▪ Карта прогноза порывов ветра

▪ Карта температуры морской воды на курортах Средиземного и Черного морей

▪ Карта минимальной температуры воздуха. Ежедневно!

▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!

▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!





Метеоновости

26.01. В следующие двое суток в Беларуси тепло

27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей →

26.01. В Кличеве воздух охлаждался до -23°С

В истекшие сутки наблюдалось усиление морозов. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от -8°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах →

26.01. Прогноз погоды на день 26 января

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный →

25.01. 27 января потеплеет

26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →

25.01. На водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова

В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 7-36 см, местами отмечаются полыньи. Сплошной ледяной покров наблюдается на озере Нарочь →

25.01. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах прошли небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью на большей части территории отмечался небольшой кратковременный →

25.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 25 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6..-12°С, по юго-западной половине 0..-5°С. В →

24.01. Вновь морозы

25 января погодные условия на территории Беларуси ночью и утром будет определять фронтальный раздел, днем – область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается →

24.01. Среднесуточная температура воздуха на 3-8°С выше нормы

В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-8°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила -2..+1°С, минимальная температура в →

24.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Калиш, г.Тельшай, г.Тихвин, г.Бельско-Бяла...

Лента новостей