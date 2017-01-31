Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 08:59, заход: 17:46
Сумерки гражданские
начало: 08:14, конец: 18:31
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 3°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 24.5°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 01.02.17, 18:00 [UTC]
Геомагнитный шторм, интенсивностью G1
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Космическая погода
Обстановка за: 01.02.17, 19:18 [UTC]
Солнечный ветер – 667.6 км/с
Температура плазмы – 139000 K
Плотность протонов – 0.9 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Брест +9.30°C — в 2002 г.
Минимальная температура воздуха Докшицы -40.70°С — в 1956 г.
Максимальное количество осадков Гомель 19.70 мм — в 2001 г.
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Метеоновости
01.02. Гидромет: новое в прогнозах
C 1 февраля 2017 года предоставляет потребителям прогноз осадков с оценкой вероятности их выпадения по городам: Брест, Витебск →
01.02. Прогноз погоды по республике на 2-4 февраля
2 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. →
01.02. Обзор погоды
В истекшие сутки сохранялась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах по восточной половине страны прошел небольшой снег. В ночные и утренние часы по западу республики сгущались туманы. Максимальная →
01.02. Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшой снег. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная →
31.01. Прогноз погоды на трое суток
1 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшой →
31.01. На реках и водоемах существенных изменений не произойдет
В настоящее время на реках наблюдается ледостав толщиной 10-36 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. Толщина ледяного покрова на озере Нарочь →
31.01. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах, преимущественно по северной половине, прошел небольшой снег. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от →
31.01. Прогноз погоды по республике на день 31 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны, преимущественно по северу, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха днем →
30.01. Погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления
31 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В →
30.01. Обзор погоды за трое суток
В истекший период (с 9 часов 27 января до 9 часов 30 января) наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-8°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Лынтупы, г.Вроцлав, г.Юрьевец, г.Воложин...
Лента новостей
[Метеовести]
01.02.17 Столичная погода берёт курс на похолодание
[HMN.RU]
01.02.17 Погода в округах Москвы
01.02.17 О погоде вечером в Москве
01.02.17 На Чукотке снова повышение температуры
[Око Планеты]
01.02.17 Первый шторм года угрожает Великобритании
[Информация МЧС Беларуси]
01.02.17 Борисовчанин пытался потушить загоревшуюся на плите еду и получил серьёзные ожоги
01.02.17 Двух человек спасли на пожаре работники МЧС в Молодечно
[Оперативная сводка]
01.02.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №32 с 06-00 часов 31 января 2017 г. до 06-00 часов 01 февраля 2017 г.
31.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №31 с 06-00 часов 30 января 2017 г. до 06-00 часов 31 января 2017 г.