Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Высокое +11.90°C — в 1993 г. Минимальная температура воздуха Горки -32.20°С — в 1942 г. Максимальное количество осадков Могилёв-а/п 24.30 мм — в 1958 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 22.01.17, 00:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон возмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 23.8 °C в г. Марса-Алам

Самое холодное — Черное море Температура воды 3.1 °C в г. Сулина

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:15, заход: 17:27

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Метеоновости

21.01. Прогноз погоды на 22-24 января

22 января погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (снег, мокрый →

21.01. Штормовое предупреждение

22 января (воскресенье) на дорогах республики, в том числе и на дорогах города Минска, ожидается гололедица.



21.01. Среднесуточная температура воздуха на 1-8°С выше нормы

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-8°С выше климатической нормы. Температура воздуха в течение суток колебалась от -3°С по юго-востоку до +3°С по северо-западу →

21.01. Прогноз погоды на день 21 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура →

20.01. Прогноз погоды по республике на 21-23 января

21 января погоду Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной →

20.01. На реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см

В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь →

20.01. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. На значительной части территории прошел небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах отмечался гололед, ночью сгущался туман. Температура →

20.01. Прогноз погоды на день 20 января

Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная →

19.01. Погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса

20 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на →

19.01. Местами воздух выхолаживался до -12..-18°С

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах прошел небольшой снег, местами сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-6°С, минимальная →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Волгоград, г.Закопане, г.Сандомир, г.Сулеюв...

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