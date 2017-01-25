26 января 2017 г., время сервера: 11:25 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

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      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
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      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
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    Дата утро, чт.
    26 января    		 день, чт.
    26 января    		 вечер, чт.
    26 января    		 ночь, пт.
    27 января    		 утро, пт.
    27 января    		 день, пт.
    27 января    		 вечер, пт.
    27 января    		 ночь, сб.
    28 января    		 утро, сб.
    28 января    		 день, сб.
    28 января
    Облачность и осадки Явление погоды: Облачно с прояснениями.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Небольшой снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь. Гололёд. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь.
    Температура, °С -13..-15 -7..-9 -3..-5 0..-2 0..-2 около 0 около 0 около 0 0..-2 около 0
    Ветер, скорость и направление, м/с  1-3, Западный 4-6, Ю-З
    порывы 8     		6-8, Западный, 
    порывы 10     		7-9, С-З
    порывы 13     		5-7, С-З
    порывы 10     		3-5, С-З 1-3, Северный 1-3, Северный 0-2, Ю-З 1-3, С-З
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1033
    775    		 1030
    773    		 1026
    769    		 1022
    766    		 1022
    766    		 1024
    768    		 1026
    770    		 1028
    771    		 1028
    771    		 1028
    771
    Влажность, % 95 85 95 95 97 95 98 100 100 95
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.8 0.36 0.31
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    Фактическая погода

    Минск за 09:00 UTC
    Температура воздуха: -9.3°C
    Ветер: Штиль
    Сплошная облачность
    Дымка
    Видимость: 9.0 км
    Влажность: 79%
    Давление: 1035 гПа, падает

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:09,  заход: 17:34

    Сумерки гражданские
    начало: 08:23,  конец: 18:20
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Черное море
    Температура воды 3.6°C в г.Сулина

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 23.8°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 26.01.17, 09:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон слабовозмущенный

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    Космическая погода

    Обстановка за: 26.01.17, 11:17 [UTC]
    Солнечный ветер – 380.7 км/с
    Температура плазмы – 40500 K
    Плотность протонов – 9.4 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Брест +11.40°C — в 1990 г.
    Минимальная температура воздуха Езерище -35.00°С — в 2000 г.
    Максимальное количество осадков Минск 21.30 мм — в 1911 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

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    Обновления в разделе «Метеокарты»

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    Метеоновости

    26.01. В следующие двое суток в Беларуси тепло

    27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей →

    26.01. В Кличеве воздух охлаждался до -23°С

    В истекшие сутки наблюдалось усиление морозов. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от -8°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах →

    26.01. Прогноз погоды на день 26 января

    Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный →

    25.01. 27 января потеплеет

    26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →

    25.01. На водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова

    В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 7-36 см, местами отмечаются полыньи. Сплошной ледяной покров наблюдается на озере Нарочь →

    25.01. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах прошли небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью на большей части территории отмечался небольшой кратковременный →

    25.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 25 января

    Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6..-12°С, по юго-западной половине 0..-5°С. В →

    24.01. Вновь морозы

    25 января погодные условия на территории Беларуси ночью и утром будет определять фронтальный раздел, днем – область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается →

    24.01. Среднесуточная температура воздуха на 3-8°С выше нормы

    В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-8°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила -2..+1°С, минимальная температура в →

    24.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января

    Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Калиш, г.Тельшай, г.Тихвин, г.Бельско-Бяла...

     

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