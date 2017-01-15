Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Брест +10.60°C — в 1989 г. Минимальная температура воздуха Витебск -40.60°С — в 1940 г. Максимальное количество осадков Витебск 18.10 мм — в 1990 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 16.01.17, 12:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон спокойный

Самое теплое — Красное море Температура воды 23.9 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Черное море Температура воды 3 °C в г. Сулина

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:22, заход: 17:16

Обновления в разделе «Метеокарты»

▪ Карта прогноза порывов ветра

▪ Карта температуры морской воды на курортах Средиземного и Черного морей

▪ Карта минимальной температуры воздуха. Ежедневно!

▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!

▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!





Метеоновости

16.01. Прогноз погоды по республике на 17-19 января

17 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах →

16.01. На реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями

В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина льда на большинстве рек составляет 12-27 см, лишь на Припяти она находится в пределах от 9 см до 14 см. →

16.01. Обзор погоды за трое суток

В истекший период (с 9 часов 13 января до 9 часов 16 января) наблюдалась неустойчивая и теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 0..-4°С, что на 3-8°С выше климатической нормы. Максимальная →

16.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 16 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1.. →

15.01. Прогноз погоды на день 15 января

Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°C. Облачно с прояснениями. →

14.01. Штормовое предупреждение

15 января (воскресенье) на дорогах республики ожидается гололедица.





14.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 14 января

Облачно. Осадки (мокрый снег, по югу с дождем), на большей части территории сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный →

13.01. Прогноз погоды по республике на 14-16 января

14 января погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. Осадки (в основном снег, мокрый снег), утром и днем на большей части территории сильный мокрый снег. →

13.01. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. На большей части территории республики прошел снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха вчера днем составила 0..-6°С, в западных районах она повышалась →

13.01. Штормовое предупреждение

14 января (суббота) утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается сильный мокрый снег.



Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Скривери, г.Дарабани, г.Ботошаны, г.Роман...

Лента новостей