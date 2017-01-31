1 февраля 2017 г., время сервера: 19:30 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

    1.  

      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
      Брюссель Загреб Лондон Осло Тверь
      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата вечер, ср.
    01 февраля    		 ночь, чт.
    02 февраля    		 утро, чт.
    02 февраля    		 день, чт.
    02 февраля    		 вечер, чт.
    02 февраля    		 ночь, пт.
    03 февраля    		 утро, пт.
    03 февраля    		 день, пт.
    03 февраля    		 вечер, пт.
    03 февраля    		 ночь, сб.
    04 февраля
    Облачность и осадки Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Небольшой снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой снег.
    Температура, °С -5..-7 -4..-6 -4..-6 -3..-5 -3..-5 -3..-5 -3..-5 -2..-4 -2..-4 -2..-4
    Ветер, скорость и направление, м/с  2-4, Западный 2-4, Ю-З 3-5, Южный 4-6, Ю-В
    порывы 9     		5-7, Ю-В
    порывы 9     		5-7, Ю-В
    порывы 9     		4-6, Ю-В
    порывы 8     		4-6, Восточный, 
    порывы 8     		3-5, Восточный 3-5, С-В
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1027
    770    		 1027
    770    		 1026
    770    		 1024
    768    		 1022
    767    		 1020
    765    		 1017
    763    		 1015
    761    		 1015
    761    		 1014
    761
    Влажность, % 95 90 95 95 95 95 95 95 95 95
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.3 0.47 0.89 0.55
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    Фактическая погода

    Минск за 18:00 UTC
    Температура воздуха: -6.4°C
    Ветер: 1 м/с, Ю-З
    Сплошная облачность
    Дымка
    Видимость: 4.4 км
    Влажность: 92%
    Давление: 1029 гПа, растет

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 08:59,  заход: 17:46

    Сумерки гражданские
    начало: 08:14,  конец: 18:31
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Черное море
    Температура воды 3°C в г.Сулина

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 24.5°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 01.02.17, 18:00 [UTC]
    Геомагнитный шторм, интенсивностью G1

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    Космическая погода

    Обстановка за: 01.02.17, 19:18 [UTC]
    Солнечный ветер – 667.6 км/с
    Температура плазмы – 139000 K
    Плотность протонов – 0.9 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Брест +9.30°C — в 2002 г.
    Минимальная температура воздуха Докшицы -40.70°С — в 1956 г.
    Максимальное количество осадков Гомель 19.70 мм — в 2001 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

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    Обновления в разделе «Метеокарты»

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    Метеоновости

    01.02. Гидромет: новое в прогнозах

    C 1 февраля 2017 года предоставляет потребителям прогноз осадков с оценкой вероятности их выпадения по городам: Брест, Витебск →

    01.02. Прогноз погоды по республике на 2-4 февраля

    2 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. →

    01.02. Обзор погоды

    В истекшие сутки сохранялась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах по восточной половине страны прошел небольшой снег. В ночные и утренние часы по западу республики сгущались туманы. Максимальная →

    01.02. Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля.

    Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшой снег. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная →

    31.01. Прогноз погоды на трое суток

    1 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшой →

    31.01. На реках и водоемах существенных изменений не произойдет

    В настоящее время на реках наблюдается ледостав толщиной 10-36 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. Толщина ледяного покрова на озере Нарочь →

    31.01. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах, преимущественно по северной половине, прошел небольшой снег. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от →

    31.01. Прогноз погоды по республике на день 31 января

    Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны, преимущественно по северу, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха днем →

    30.01. Погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления

    31 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В →

    30.01. Обзор погоды за трое суток

    В истекший период (с 9 часов 27 января до 9 часов 30 января) наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-8°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Лынтупы, г.Вроцлав, г.Юрьевец, г.Воложин...

     

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    01.02.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №32 с 06-00 часов 31 января 2017 г. до 06-00 часов 01 февраля 2017 г.
    31.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №31 с 06-00 часов 30 января 2017 г. до 06-00 часов 31 января 2017 г.

     