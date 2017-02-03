Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Лельчицы +16.00°C — в 2002 г. Минимальная температура воздуха Езерище -33.30°С — в 2012 г. Максимальное количество осадков Василевичи 18.60 мм — в 1948 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 04.02.17, 00:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон слабовозмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 24.1 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Черное море Температура воды 3.1 °C в г. Сулина

Восход и заход Солнца в Минске восход: 08:53, заход: 17:52

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Метеоновости

03.02. Прогноз погоды по республике на 4-6 февраля

4 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается →

03.02. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. По юго-западной половине страны прошел снег, мокрый снег, по западу Брестской области отмечался дождь, кое-где слабый гололед. Температура воздуха в течение →

03.02. Штормовое предупреждение

Ночью 4 февраля (суббота) на большей части Гомельской области ожидается сильный снег.



03.02. Прогноз погоды на день 3 февраля

Облачно. Снег, мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C. В Минске →

02.02. Прогноз погоды по республике на 3-5 февраля

3 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории республики пройдут осадки в виде снега и мокрого →

02.02. Озимые зерновые культуры обладают нормальной жизнеспособностью

По результатам отращивания, проведенного в конце января, озимые зерновые культуры обладают в основном нормальной жизнеспособностью – наблюдалось полное отрастание или изреженность не превысила естественную →

02.02. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями и в основном без осадков погода. В ночные часы в центральных районах страны сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-7°С →

02.02. Прогноз погоды на день 2 февраля

Облачно с прояснениями. По юго-западной половине снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. В западных и центральных районах страны слабый туман. На отдельных участках →

01.02. Штормовое предупреждение

В период с 0 до 6 часов 2 февраля (четверг) во многих районах республики, в том числе и в Минске, ожидаются туманы с видимостью 100-500 метров, которые сохранятся до 10-11 часов утра.



01.02. Гидромет: новое в прогнозах

C 1 февраля 2017 года предоставляет потребителям прогноз осадков с оценкой вероятности их выпадения по городам: Брест, Витебск →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Бельско-Бяла, г.Ченстохова, г.Ополе, г.Вроцлав...

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