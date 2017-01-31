Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Брест +9.30°C — в 2002 г. Минимальная температура воздуха Докшицы -40.70°С — в 1956 г. Максимальное количество осадков Гомель 19.70 мм — в 2001 г.

Самое теплое — Красное море Температура воды 24.5 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Черное море Температура воды 3 °C в г. Сулина

Восход и заход Солнца в Минске восход: 08:59, заход: 17:46

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Метеоновости

01.02. Гидромет: новое в прогнозах

C 1 февраля 2017 года предоставляет потребителям прогноз осадков с оценкой вероятности их выпадения по городам: Брест, Витебск →

01.02. Прогноз погоды по республике на 2-4 февраля

2 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по юго-западной половине республики скажется влияние фронтального раздела. →

01.02. Обзор погоды

В истекшие сутки сохранялась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах по восточной половине страны прошел небольшой снег. В ночные и утренние часы по западу республики сгущались туманы. Максимальная →

01.02. Прогноз погоды по Беларуси на день 1 февраля.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку небольшой снег. Слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха максимальная →

31.01. Прогноз погоды на трое суток

1 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшой →

31.01. На реках и водоемах существенных изменений не произойдет

В настоящее время на реках наблюдается ледостав толщиной 10-36 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. Толщина ледяного покрова на озере Нарочь →

31.01. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах, преимущественно по северной половине, прошел небольшой снег. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от →

31.01. Прогноз погоды по республике на день 31 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах страны, преимущественно по северу, пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 4-9 м/с. Максимальная температура воздуха днем →

30.01. Погоду будет формировать область повышенного атмосферного давления

31 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В →

30.01. Обзор погоды за трое суток

В истекший период (с 9 часов 27 января до 9 часов 30 января) наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-8°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Лынтупы, г.Вроцлав, г.Юрьевец, г.Воложин...

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