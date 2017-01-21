22 января 2017 г., время сервера: 02:22 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

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      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
      Брюссель Загреб Лондон Осло Тверь
      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата ночь, вс.
    22 января    		 утро, вс.
    22 января    		 день, вс.
    22 января    		 вечер, вс.
    22 января    		 ночь, пн.
    23 января    		 утро, пн.
    23 января    		 день, пн.
    23 января    		 вечер, пн.
    23 января    		 ночь, вт.
    24 января    		 утро, вт.
    24 января
    Облачность и осадки Явление погоды: Небольшая облачность.Без осадков.Туман. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь. Гололёд. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой снег.
    Температура, °С -2..-4 -2..-4 около 0 0..-2 0..-2 -1..-3 0..-2 -1..-3 -1..-3 -1..-3
    Ветер, скорость и направление, м/с  3-5, Западный 5-7, Западный, 
    порывы 10     		6-8, Западный, 
    порывы 12     		6-8, Западный, 
    порывы 12     		6-8, Западный, 
    порывы 11     		6-8, Западный, 
    порывы 11     		6-8, Западный, 
    порывы 12     		6-8, Западный, 
    порывы 10     		5-7, Западный, 
    порывы 9     		5-7, Западный, 
    порывы 8
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1031
    773    		 1030
    772    		 1029
    772    		 1028
    771    		 1026
    769    		 1023
    767    		 1019
    764    		 1016
    762    		 1015
    761    		 1014
    760
    Влажность, % 95 99 100 98 100 98 95 95 95 95
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.4 0.49 0.65
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    Фактическая погода

    Минск за 00:00 UTC
    Температура воздуха: -1.8°C
    Ветер: 2 м/с, Западный
    Сплошная облачность
    Без особых явлений
    Видимость: 10.0 км
    Влажность: 91%
    Давление: 1031 гПа, растет

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:15,  заход: 17:27

    Сумерки гражданские
    начало: 08:28,  конец: 18:13
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Черное море
    Температура воды 3.1°C в г.Сулина

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 23.8°C в г.Марса-Алам

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 22.01.17, 00:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон возмущенный

    |  

     

    Космическая погода

    Обстановка за: 21.01.17, 20:46 [UTC]
    Солнечный ветер – 489.1 км/с
    Температура плазмы – 112000 K
    Плотность протонов – 2.6 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Высокое +11.90°C — в 1993 г.
    Минимальная температура воздуха Горки -32.20°С — в 1942 г.
    Максимальное количество осадков Могилёв-а/п 24.30 мм — в 1958 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

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    Метеоновости

    21.01. Прогноз погоды на 22-24 января

    22 января погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (снег, мокрый →

    Штормовое предупреждение 21.01. Штормовое предупреждение

    22 января (воскресенье) на дорогах республики, в том числе и на дорогах города Минска, ожидается гололедица.

    21.01. Среднесуточная температура воздуха на 1-8°С выше нормы

    В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-8°С выше климатической нормы. Температура воздуха в течение суток колебалась от -3°С по юго-востоку до +3°С по северо-западу →

    21.01. Прогноз погоды на день 21 января

    Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура →

    20.01. Прогноз погоды по республике на 21-23 января

    21 января погоду Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной →

    20.01. На реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см

    В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь →

    20.01. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. На значительной части территории прошел небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах отмечался гололед, ночью сгущался туман. Температура →

    20.01. Прогноз погоды на день 20 января

    Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная →

    19.01. Погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса

    20 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на →

    19.01. Местами воздух выхолаживался до -12..-18°С

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах прошел небольшой снег, местами сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-6°С, минимальная →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Волгоград, г.Закопане, г.Сандомир, г.Сулеюв...

     

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