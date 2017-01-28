30 января 2017 г., время сервера: 23:44 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

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      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
      Брюссель Загреб Лондон Осло Тверь
      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата вечер, вс.
    29 января    		 ночь, пн.
    30 января    		 утро, пн.
    30 января    		 день, пн.
    30 января    		 вечер, пн.
    30 января    		 ночь, вт.
    31 января    		 утро, вт.
    31 января    		 день, вт.
    31 января    		 вечер, вт.
    31 января    		 ночь, ср.
    01 февраля
    Облачность и осадки Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег.
    Температура, °С -3..-5 -4..-6 -4..-6 -3..-5 -3..-5 -3..-5 -3..-5 -3..-5 -4..-6 -4..-6
    Ветер, скорость и направление, м/с  6-8, Южный, 
    порывы 10     		6-8, Южный, 
    порывы 11     		6-8, Южный, 
    порывы 11     		6-8, Южный, 
    порывы 12     		5-7, Южный, 
    порывы 9     		4-6, Южный, 
    порывы 8     		3-5, Южный 2-4, Южный 2-4, Ю-З 1-3, Западный
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1029
    772    		 1029
    772    		 1027
    771    		 1026
    770    		 1026
    769    		 1025
    769    		 1025
    768    		 1025
    768    		 1025
    769    		 1026
    770
    Влажность, % 90 90 95 90 90 95 90 95 95 90
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.27 0.26 0.25 0.25 0.25
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    Фактическая погода

    Минск за 21:00 UTC
    Температура воздуха: -3.3°C
    Ветер: 3 м/с, Южный
    Сплошная облачность
    Без особых явлений
    Видимость: 10.0 км
    Влажность: 93%
    Давление: 1031 гПа, без изменений

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:02,  заход: 17:42

    Сумерки гражданские
    начало: 08:17,  конец: 18:27
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Черное море
    Температура воды 2.1°C в г.Сулина

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 23.9°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 29.01.17, 21:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон слабовозмущенный

    |  

     

    Космическая погода

    Обстановка за: 29.01.17, 21:00 [UTC]
    Солнечный ветер – 441.5 км/с
    Температура плазмы – 52100 K
    Плотность протонов – 3.4 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Высокое +9.70°C — в 2002 г.
    Минимальная температура воздуха Октябрь -35.10°С — в 1987 г.
    Максимальное количество осадков Высокое 21.80 мм — в 1979 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

     MeteoInfo.by rss-лента Метеопрогноз по Беларуси
     MeteoInfo.by rss-лента Штормовые предупреждения

     

    Обновления в разделе «Метеокарты»

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    Метеоновости

    29.01. Прогноз погоды по республике на день 29 января

    Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем →

    28.01. Прогноз погоды по республке на день 28 января

    Облачная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь , слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на большей части , днем в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений →

    Штормовое предупреждение 27.01. Штормовое предупреждение

    В ночь с 27 на 28 января на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100-500 метров, которые сохранятся до 10-12 часов 28 января.

    27.01. На периферии холодного антициклона

    Завтра погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман →

    27.01. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Вчера днем по северу республики прошел небольшой снег, прошедшей ночью на большей части территории отмечались осадки в основном снег, мокрый →

    27.01. Прогноз погоды на день 27 января

    Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Максимальная →

    26.01. В следующие двое суток в Беларуси тепло

    27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей →

    26.01. В Кличеве воздух охлаждался до -23°С

    В истекшие сутки наблюдалось усиление морозов. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от -8°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах →

    26.01. Прогноз погоды на день 26 января

    Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный →

    25.01. 27 января потеплеет

    26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Орадя, г.Кирилловка, г.Лозовая, г.Алуксне...

     

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