Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:09, заход: 17:34
Сумерки гражданские
начало: 08:23, конец: 18:20
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 3.6°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 23.8°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 26.01.17, 09:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон слабовозмущенный
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Космическая погода
Обстановка за: 26.01.17, 11:17 [UTC]
Солнечный ветер – 380.7 км/с
Температура плазмы – 40500 K
Плотность протонов – 9.4 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Брест +11.40°C — в 1990 г.
Минимальная температура воздуха Езерище -35.00°С — в 2000 г.
Максимальное количество осадков Минск 21.30 мм — в 1911 г.
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Метеоновости
26.01. В следующие двое суток в Беларуси тепло
27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей →
26.01. В Кличеве воздух охлаждался до -23°С
В истекшие сутки наблюдалось усиление морозов. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от -8°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах →
26.01. Прогноз погоды на день 26 января
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный →
25.01. 27 января потеплеет
26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →
25.01. На водных объектах будет происходить нарастание толщины ледяного покрова
В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 7-36 см, местами отмечаются полыньи. Сплошной ледяной покров наблюдается на озере Нарочь →
25.01. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем в отдельных районах прошли небольшие осадки, в основном в виде мокрого снега. Ночью на большей части территории отмечался небольшой кратковременный →
25.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 25 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах кратковременный снег, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -6..-12°С, по юго-западной половине 0..-5°С. В →
24.01. Вновь морозы
25 января погодные условия на территории Беларуси ночью и утром будет определять фронтальный раздел, днем – область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается →
24.01. Среднесуточная температура воздуха на 3-8°С выше нормы
В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 3-8°С выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха днем составила -2..+1°С, минимальная температура в →
24.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 24 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (в основном мокрый снег), слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный умеренный, по северу порывистый. Температура воздуха →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Калиш, г.Тельшай, г.Тихвин, г.Бельско-Бяла...
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26.01.17 В Москве ожидается ухудшение погоды
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26.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №26 с 06-00 часов 25 января 2017 г. до 06-00 часов 26 января 2017 г.
25.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №25 с 06-00 часов 24 января 2017 г. до 06-00 часов 25 января 2017 г.