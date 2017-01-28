Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:02, заход: 17:42
Сумерки гражданские
начало: 08:17, конец: 18:27
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 2.1°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 23.9°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 29.01.17, 21:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон слабовозмущенный
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Космическая погода
Обстановка за: 29.01.17, 21:00 [UTC]
Солнечный ветер – 441.5 км/с
Температура плазмы – 52100 K
Плотность протонов – 3.4 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Высокое +9.70°C — в 2002 г.
Минимальная температура воздуха Октябрь -35.10°С — в 1987 г.
Максимальное количество осадков Высокое 21.80 мм — в 1979 г.
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Метеоновости
29.01. Прогноз погоды по республике на день 29 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем →
28.01. Прогноз погоды по республке на день 28 января
Облачная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь , слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на большей части , днем в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений →
27.01. Штормовое предупреждение
В ночь с 27 на 28 января на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100-500 метров, которые сохранятся до 10-12 часов 28 января.
27.01. На периферии холодного антициклона
Завтра погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман →
27.01. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Вчера днем по северу республики прошел небольшой снег, прошедшей ночью на большей части территории отмечались осадки в основном снег, мокрый →
27.01. Прогноз погоды на день 27 января
Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Максимальная →
26.01. В следующие двое суток в Беларуси тепло
27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей →
26.01. В Кличеве воздух охлаждался до -23°С
В истекшие сутки наблюдалось усиление морозов. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от -8°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах →
26.01. Прогноз погоды на день 26 января
Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный →
25.01. 27 января потеплеет
26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Орадя, г.Кирилловка, г.Лозовая, г.Алуксне...
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29.01.17 В Средней Полосе России начало недели будет морозным
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29.01.17 На юге России погода холодная и неспокойная
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29.01.17 У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,7
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29.01.17 Республиканская акция МЧС «Безопасность – в каждый дом!» стартует в феврале
29.01.17 "Азбука безопасности" - Поведение при гололедице
[Оперативная сводка]
29.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №29 с 06-00 часов 28 января 2017 г. до 06-00 часов 29 января 2017 г.
28.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №28 с 06-00 часов 27 января 2017 г. до 06-00 часов 28 января 2017 г.