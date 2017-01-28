Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Высокое +9.70°C — в 2002 г. Минимальная температура воздуха Октябрь -35.10°С — в 1987 г. Максимальное количество осадков Высокое 21.80 мм — в 1979 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 29.01.17, 21:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон слабовозмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 23.9 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Черное море Температура воды 2.1 °C в г. Сулина

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:02, заход: 17:42

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Метеоновости

29.01. Прогноз погоды по республике на день 29 января

Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха максимальная днем →

28.01. Прогноз погоды по республке на день 28 января

Облачная погода. В отдельных районах небольшие осадки (мокрый снег, дождь , слабый гололед, на дорогах гололедица. Утром на большей части , днем в отдельных районах туман. Ветер переменных направлений →

27.01. Штормовое предупреждение

В ночь с 27 на 28 января на большей части территории республики и в Минске ожидаются туманы при видимости 100-500 метров, которые сохранятся до 10-12 часов 28 января.



27.01. На периферии холодного антициклона

Завтра погодные условия на территории Беларуси будет определять теплая влажная воздушная масса атлантического происхождения. В отдельных районах ожидаются небольшие осадки (мокрый снег, дождь), туман →

27.01. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Вчера днем по северу республики прошел небольшой снег, прошедшей ночью на большей части территории отмечались осадки в основном снег, мокрый →

27.01. Прогноз погоды на день 27 января

Облачно с прояснениями. На большей части территории осадки (мокрый снег, дождь). Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Максимальная →

26.01. В следующие двое суток в Беларуси тепло

27 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, и теплая влажная воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. На большей →

26.01. В Кличеве воздух охлаждался до -23°С

В истекшие сутки наблюдалось усиление морозов. Максимальная температура воздуха вчера днем колебалась от -8°С по северо-востоку до +1°С по юго-западу страны, минимальная прошедшей ночью находилась в пределах →

26.01. Прогноз погоды на день 26 января

Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Витебской области небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный умеренный →

25.01. 27 января потеплеет

26 января погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Орадя, г.Кирилловка, г.Лозовая, г.Алуксне...

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