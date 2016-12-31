1 января 2017 г., время сервера: 08:24 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

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      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
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      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата утро, вс.
    01 января    		 день, вс.
    01 января    		 вечер, вс.
    01 января    		 ночь, пн.
    02 января    		 утро, пн.
    02 января    		 день, пн.
    02 января    		 вечер, пн.
    02 января    		 ночь, вт.
    03 января    		 утро, вт.
    03 января    		 день, вт.
    03 января
    Облачность и осадки Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 10%.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен дождь. Явление погоды: Сплошная облачность.Умеренный мокрый снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Умеренный мокрый снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег. Явление погоды: Облачно с прояснениями.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Небольшой снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Небольшой снег.
    Температура, °С +0..+2 +1..+3 +1..+3 +1..+3 +0..+2 +0..+2 около 0 0..-2 -1..-3 0..-2
    Ветер, скорость и направление, м/с  6-8, Западный, 
    порывы 11     		6-8, Западный, 
    порывы 11     		7-9, Западный, 
    порывы 12     		7-9, Западный, 
    порывы 12     		6-8, Западный, 
    порывы 11     		5-7, Западный, 
    порывы 10     		5-7, Западный, 
    порывы 10     		8-10, Западный, 
    порывы 14     		7-9, С-З
    порывы 13     		6-8, С-З
    порывы 11
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1011
    758    		 1009
    757    		 1007
    755    		 1005
    754    		 1002
    752    		 1001
    751    		 1001
    751    		 1002
    751    		 1003
    752    		 1006
    754
    Влажность, % 98 95 95 95 100 99 95 85 85 80
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.24 0.33 1.31 1.35 1.08 0.45 0.61
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    Фактическая погода

    Минск за 06:00 UTC
    Температура воздуха: +0.9°C
    Ветер: 3 м/с, Ю-З
    Сплошная облачность
    Без особых явлений
    Видимость: 10.0 км
    Влажность: 93%
    Давление: 1012 гПа, падает

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:32,  заход: 16:53

    Сумерки гражданские
    начало: 08:42,  конец: 17:44
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Азовское море
    Температура воды 3.9°C в г.Ейск

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 24.7°C в г.Сафага

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 01.01.17, 06:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон возмущенный

    |  

     

    Космическая погода

    Обстановка за: 01.01.17, 08:17 [UTC]
    Солнечный ветер – 523 км/с
    Температура плазмы – 172000 K
    Плотность протонов – 3.2 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Волковыск +7.10°C — в 2007 г.
    Минимальная температура воздуха Езерище -32.10°С — в 1979 г.
    Максимальное количество осадков Василевичи 19.10 мм — в 1980 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

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    Метеоновости

    01.01. Прогноз погоды по республике на день 1 января 2017 г.

    Облачная погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5 °С. В  →

    31.12. Прогноз погоды на день 31 декабря

    Облачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный →

    30.12. Прогноз погоды по Беларуси на 31 декабря-2 января

    31 декабря погодные условия Беларуси в основном будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается пасмурная погода. В отдельных районах, преимущественно по →

    30.12. В ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет

    В настоящее время ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, в верховье Припяти и некоторых её притоках. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем →

    30.12. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем существенных осадков не отмечалось, ночью преимущественно по северной половине республики прошел небольшой снег, мокрый снег. Максимальная →

    30.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря

    Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный →

    29.12. Выходить на лед нельзя

    В истекшие сутки на реках и водоемах существенных изменений в ледовой обстановке не произошло. На Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины →

    29.12. Прогноз погоды по республике на 30 декабря - 1 января

    30 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, за которым днем начнет поступать влажная теплая воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается облачно →

    29.12. Среднесуточная температура на 5-7°С выше климатической нормы

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории, ночью по восточной половине республики прошел небольшой снег. В дневные часы по западу усиливался ветер до →

    29.12. Прогноз погоды на день 29 декабря.

    Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°С. В Минске: →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Гигант, г.Новогрудок, г.Славгород, г.Волковыск...

     

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