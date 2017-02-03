4 февраля 2017 г., время сервера: 02:00 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

    1.  

      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
      Брюссель Загреб Лондон Осло Тверь
      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата ночь, сб.
    04 февраля    		 утро, сб.
    04 февраля    		 день, сб.
    04 февраля    		 вечер, сб.
    04 февраля    		 ночь, вс.
    05 февраля    		 утро, вс.
    05 февраля    		 день, вс.
    05 февраля    		 вечер, вс.
    05 февраля    		 ночь, пн.
    06 февраля    		 утро, пн.
    06 февраля
    Облачность и осадки Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.
    Температура, °С -3..-5 -4..-6 -3..-5 -4..-6 -6..-8 -7..-9 -5..-7 -6..-8 -7..-9 -8..-10
    Ветер, скорость и направление, м/с  4-6, С-В 3-5, С-В 3-5, С-В 3-5, С-В 2-4, С-В 3-5, Восточный 4-6, Восточный 4-6, Восточный, 
    порывы 8     		5-7, Восточный, 
    порывы 10     		6-8, Восточный, 
    порывы 11
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1014
    760    		 1014
    761    		 1014
    760    		 1014
    761    		 1014
    761    		 1015
    761    		 1015
    761    		 1018
    763    		 1022
    766    		 1026
    770
    Влажность, % 95 90 90 90 90 90 85 90 90 85
    Количество осадков, мм за 6 ч 0.25 0.25
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    Фактическая погода

    Минск за 00:00 UTC
    Температура воздуха: -3.8°C
    Ветер: 2 м/с, С-В
    Сплошная облачность
    Без особых явлений
    Видимость: 10.0 км
    Влажность: 83%
    Давление: 1014 гПа, падает

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 08:53,  заход: 17:52

    Сумерки гражданские
    начало: 08:09,  конец: 18:37
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Черное море
    Температура воды 3.1°C в г.Сулина

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 24.1°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 04.02.17, 00:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон слабовозмущенный

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    Космическая погода

    Обстановка за: 03.02.17, 22:07 [UTC]
    Солнечный ветер – 608.6 км/с
    Температура плазмы – 236000 K
    Плотность протонов – 0.1 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Лельчицы +16.00°C — в 2002 г.
    Минимальная температура воздуха Езерище -33.30°С — в 2012 г.
    Максимальное количество осадков Василевичи 18.60 мм — в 1948 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

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    Метеоновости

    03.02. Прогноз погоды по республике на 4-6 февраля

    4 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по юго-востоку страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается →

    03.02. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. По юго-западной половине страны прошел снег, мокрый снег, по западу Брестской области отмечался дождь, кое-где слабый гололед. Температура воздуха в течение →

    Штормовое предупреждение 03.02. Штормовое предупреждение

    Ночью 4 февраля (суббота) на большей части Гомельской области ожидается сильный снег.

    03.02. Прогноз погоды на день 3 февраля

    Облачно. Снег, мокрый снег. Слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем -5..+1°C. В Минске →

    02.02. Прогноз погоды по республике на 3-5 февраля

    3 февраля погодные условия на территории Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты. Ожидается пасмурная погода. На большей части территории республики пройдут осадки в виде снега и мокрого →

    02.02. Озимые зерновые культуры обладают нормальной жизнеспособностью

    По результатам отращивания, проведенного в конце января, озимые зерновые культуры обладают в основном нормальной жизнеспособностью – наблюдалось полное отрастание или изреженность не превысила естественную →

    02.02. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями и в основном без осадков погода. В ночные часы в центральных районах страны сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-7°С →

    02.02. Прогноз погоды на день 2 февраля

    Облачно с прояснениями. По юго-западной половине снег, мокрый снег, слабый гололед, по западу Брестской области возможен дождь. В западных и центральных районах страны слабый туман. На отдельных участках →

    Штормовое предупреждение 01.02. Штормовое предупреждение

    В период с 0 до 6 часов 2 февраля (четверг) во многих районах республики, в том числе и в Минске, ожидаются туманы с видимостью 100-500 метров, которые сохранятся до 10-11 часов утра.

    01.02. Гидромет: новое в прогнозах

    C 1 февраля 2017 года предоставляет потребителям прогноз осадков с оценкой вероятности их выпадения по городам: Брест, Витебск →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Бельско-Бяла, г.Ченстохова, г.Ополе, г.Вроцлав...

     

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    03.02.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №34 с 06-00 часов 02 февраля 2017 г. до 06-00 часов 03 февраля 2017 г.

     