Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:28, заход: 17:04
Сумерки гражданские
начало: 08:39, конец: 17:53
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Азовское море
Температура воды 4.1°C в г.Ейск
Самое теплое — Красное море
Температура воды 24.3°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 09.01.17, 18:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон слабовозмущенный
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Космическая погода
Обстановка за: 09.01.17, 19:57 [UTC]
Солнечный ветер – 661.1 км/с
Температура плазмы – 188000 K
Плотность протонов – 2 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Высокое +11.00°C — в 2005 г.
Минимальная температура воздуха Горки -34.40°С — в 1968 г.
Максимальное количество осадков Минск 19.60 мм — в 1914 г.
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▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!
Метеоновости
09.01. Прогноз погоды по республике на 10-12 января
10 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков →
09.01. Гидрологическая информация
В истекший период (7-8 января) сохранение морозной погоды способствовало усилению ледообразовательных процессов. В настоящее время почти повсеместно на реках и водоемах наблюдается ледостав и ледостав →
09.01. Обзор погоды за трое суток
В истекший период наблюдалась очень холодная погода. Минимальная температура в ночные часы в основном находилась в пределах -21..-29°С, 8 января в северных районах мороз достигал -30..-34°С (-34.4°С в →
09.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем -10.. -16°С, по западу -6.. -9°С →
08.01. Штормовое предупреждение
В ночные часы 9 января (понедельник) по северо-востоку республики воздух охладится до -25 -29°С.
07.01. Прогноз погоды по республике на день 7 января 2017 г.
Холодная погода. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в юго-восточных районах порывистый. Максимальная температура →
06.01. Погоду Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения
7 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →
06.01. Ледообразовательные процессы усилятся
За прошедшие сутки в результате резкого похолодания на реках происходило усиление ледообразовательных процессов. В настоящее время на большинстве рек наблюдаются ледяные образования в виде заберегов и →
06.01. Установилась холодная погода
В истекшие сутки в республике установилась холодная погода. Максимальная температура воздуха вчера днем была -8..-14°С, по северо-западной половине Витебской области -15..-18°С, и лишь на юго-востоке →
06.01. Штормовое предупреждение
В ночные часы 7-8 января (суббота-воскресенье) на большей части территории республики воздух охладится до -25 -27°С, в отдельных районах ожидается понижение температуры до -28 -32°С, в Минске - до -25°C.
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Могилёв-а/п, г.Горки, г.Мурманск, г.Инеу...
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09.01.17 В Любани в жилом доме разорвало отопительный котел
[Оперативная сводка]
09.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №9 с 06-00 часов 08 января 2017 г. до 06-00 часов 09 января 2017 г.
08.01.17 Оперативное предупреждение Гидрометеоцентра о неблагоприятном метеорологическом явлении на 9 января 2017 года