Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Волковыск +7.10°C — в 2007 г. Минимальная температура воздуха Езерище -32.10°С — в 1979 г. Максимальное количество осадков Василевичи 19.10 мм — в 1980 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 01.01.17, 06:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон возмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 24.7 °C в г. Сафага

Самое холодное — Азовское море Температура воды 3.9 °C в г. Ейск

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:32, заход: 16:53

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Метеоновости

01.01. Прогноз погоды по республике на день 1 января 2017 г.

Облачная погода. Без существенных осадков. В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, юго-западный порывистый. Максимальная температура воздуха -1.. +5 °С. В →

31.12. Прогноз погоды на день 31 декабря

Облачно. В отдельных районах, преимущественно по северо-восточной половине страны, небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный умеренный →

30.12. Прогноз погоды по Беларуси на 31 декабря-2 января

31 декабря погодные условия Беларуси в основном будет определять влажная и неустойчивая воздушная масса атлантического происхождения. Ожидается пасмурная погода. В отдельных районах, преимущественно по →

30.12. В ледовом и уровенном режимах рек существенных изменений не произойдет

В настоящее время ледяные образования отсутствуют на реках бассейнов Немана, Вилии и Западного Буга, в верховье Припяти и некоторых её притоках. Ледостав и ледостав с полыньями сохраняется на Соже, большем →

30.12. Обзор погоды

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем существенных осадков не отмечалось, ночью преимущественно по северной половине республики прошел небольшой снег, мокрый снег. Максимальная →

30.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 30 декабря

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северной половине небольшие осадки (мокрый снег, дождь), слабый гололед. В отдельных районах слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный →

29.12. Выходить на лед нельзя

В истекшие сутки на реках и водоемах существенных изменений в ледовой обстановке не произошло. На Соже, большем протяжении Днепра, отдельных участках Западной Двины и Березины →

29.12. Прогноз погоды по республике на 30 декабря - 1 января

30 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять атмосферный фронт, за которым днем начнет поступать влажная теплая воздушная масса с Балтийского моря. Ожидается облачно →

29.12. Среднесуточная температура на 5-7°С выше климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. Днем на большей части территории, ночью по восточной половине республики прошел небольшой снег. В дневные часы по западу усиливался ветер до →

29.12. Прогноз погоды на день 29 декабря.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный с переходом на западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°С. В Минске: →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Гигант, г.Новогрудок, г.Славгород, г.Волковыск...

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