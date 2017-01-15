Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:22, заход: 17:16
Сумерки гражданские
начало: 08:34, конец: 18:04
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 3°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 23.9°C в г.Шарм-эль-Шейх
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 16.01.17, 12:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон спокойный
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Космическая погода
Обстановка за: 16.01.17, 15:17 [UTC]
Солнечный ветер – 293.5 км/с
Температура плазмы – 14600 K
Плотность протонов – 4.7 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Брест +10.60°C — в 1989 г.
Минимальная температура воздуха Витебск -40.60°С — в 1940 г.
Максимальное количество осадков Витебск 18.10 мм — в 1990 г.
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▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!
Метеоновости
16.01. Прогноз погоды по республике на 17-19 января
17 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах →
16.01. На реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями
В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина льда на большинстве рек составляет 12-27 см, лишь на Припяти она находится в пределах от 9 см до 14 см. →
16.01. Обзор погоды за трое суток
В истекший период (с 9 часов 13 января до 9 часов 16 января) наблюдалась неустойчивая и теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 0..-4°С, что на 3-8°С выше климатической нормы. Максимальная →
16.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 16 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1.. →
15.01. Прогноз погоды на день 15 января
Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°C. Облачно с прояснениями. →
14.01. Штормовое предупреждение
15 января (воскресенье) на дорогах республики ожидается гололедица.
14.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 14 января
Облачно. Осадки (мокрый снег, по югу с дождем), на большей части территории сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный →
13.01. Прогноз погоды по республике на 14-16 января
14 января погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. Осадки (в основном снег, мокрый снег), утром и днем на большей части территории сильный мокрый снег. →
13.01. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. На большей части территории республики прошел снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха вчера днем составила 0..-6°С, в западных районах она повышалась →
13.01. Штормовое предупреждение
14 января (суббота) утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается сильный мокрый снег.
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Скривери, г.Дарабани, г.Ботошаны, г.Роман...
Лента новостей
[Метеовести]
16.01.17 Искусство, которому 40 тысяч лет
[HMN.RU]
16.01.17 В Волгоградской области сильный гололед
16.01.17 На юге Сибири аномально холодно
16.01.17 Стоит ли ждать крещенских морозов москвичам
[Око Планеты]
16.01.17 Загадки солнечной короны
[Информация МЧС Беларуси]
16.01.17 Юрий Астапенко - бронзовый призер на этапе Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам
16.01.17 Министр-координатор по вопросам безопасности Республики Эквадор посетит подразделения МЧС Беларуси
[Оперативная сводка]
16.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №16 с 06-00 часов 15 января 2017 г. до 06-00 часов 16 января 2017 г.
15.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №15 с 06-00 часов 14 января 2017 г. до 06-00 часов 15 января 2017 г.