16 января 2017 г., время сервера: 15:26 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
  • Города Европы

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      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
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    Дата день, пн.
    16 января    		 вечер, пн.
    16 января    		 ночь, вт.
    17 января    		 утро, вт.
    17 января    		 день, вт.
    17 января    		 вечер, вт.
    17 января    		 ночь, ср.
    18 января    		 утро, ср.
    18 января    		 день, ср.
    18 января    		 вечер, ср.
    18 января
    Облачность и осадки Явление погоды: Облачно с прояснениями.Без осадков. Явление погоды: Облачно с прояснениями.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Без осадков. Явление погоды: Переменная облачность.Без осадков. Явление погоды: Переменная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Облачно с прояснениями.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.
    Температура, °С -3..-5 -5..-7 -5..-7 -6..-8 -3..-5 -5..-7 -8..-10 -8..-10 -6..-8 -6..-8
    Ветер, скорость и направление, м/с  1-3, Южный 2-4, Ю-В 1-3, Южный 1-3, Южный 1-3, Западный 1-3, Западный 1-3, Западный 1-3, Западный 2-4, Западный 2-4, Ю-З
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1023
    768    		 1026
    770    		 1030
    772    		 1032
    774    		 1034
    776    		 1036
    777    		 1038
    778    		 1038
    779    		 1039
    780    		 1039
    779
    Влажность, % 90 95 95 95 90 95 95 99 90 90
    Количество осадков, мм за 6 ч
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    Фактическая погода

    Минск за 12:00 UTC
    Температура воздуха: -2.8°C
    Ветер: 1 м/с, Ю-В
    Сплошная облачность
    Дымка
    Видимость: 6.0 км
    Влажность: 82%
    Давление: 1024 гПа, растет

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:22,  заход: 17:16

    Сумерки гражданские
    начало: 08:34,  конец: 18:04
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Черное море
    Температура воды 3°C в г.Сулина

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 23.9°C в г.Шарм-эль-Шейх

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 16.01.17, 12:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон спокойный

    |  

     

    Космическая погода

    Обстановка за: 16.01.17, 15:17 [UTC]
    Солнечный ветер – 293.5 км/с
    Температура плазмы – 14600 K
    Плотность протонов – 4.7 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Брест +10.60°C — в 1989 г.
    Минимальная температура воздуха Витебск -40.60°С — в 1940 г.
    Максимальное количество осадков Витебск 18.10 мм — в 1990 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

    Экспорт метеоновостей

     MeteoInfo.by rss-лента Метеопрогноз по Беларуси
     MeteoInfo.by rss-лента Штормовые предупреждения

     

    Обновления в разделе «Метеокарты»

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    Метеоновости

    16.01. Прогноз погоды по республике на 17-19 января

    17 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной влажной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах →

    16.01. На реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями

    В настоящее время почти повсеместно на реках наблюдается ледостав и ледостав с полыньями. Толщина льда на большинстве рек составляет 12-27 см, лишь на Припяти она находится в пределах от 9 см до 14 см. →

    16.01. Обзор погоды за трое суток

    В истекший период (с 9 часов 13 января до 9 часов 16 января) наблюдалась неустойчивая и теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 0..-4°С, что на 3-8°С выше климатической нормы. Максимальная →

    16.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 16 января

    Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой кратковременный снег, слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха максимальная днем -1.. →

    15.01. Прогноз погоды на день 15 января

    Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременный снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Максимальная температура воздуха 0..-4°C. Облачно с прояснениями. →

    Штормовое предупреждение 14.01. Штормовое предупреждение

    15 января (воскресенье) на дорогах республики ожидается гололедица.

    14.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 14 января

    Облачно. Осадки (мокрый снег, по югу с дождем), на большей части территории сильный мокрый снег. В отдельных районах налипание мокрого снега, слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный →

    13.01. Прогноз погоды по республике на 14-16 января

    14 января погоду Беларуси будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается облачная погода. Осадки (в основном снег, мокрый снег), утром и днем на большей части территории сильный мокрый снег. →

    13.01. Обзор погоды

    В истекшие сутки наблюдалась облачная погода. На большей части территории республики прошел снег, мокрый снег. Максимальная температура воздуха вчера днем составила 0..-6°С, в западных районах она повышалась →

    Штормовое предупреждение 13.01. Штормовое предупреждение

    14 января (суббота) утром и днем на большей части территории республики и в Минске ожидается сильный мокрый снег.

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    Плохая погода

    [+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Скривери, г.Дарабани, г.Ботошаны, г.Роман...

     

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    15.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №15 с 06-00 часов 14 января 2017 г. до 06-00 часов 15 января 2017 г.

     