Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Высокое +11.00°C — в 2005 г. Минимальная температура воздуха Горки -34.40°С — в 1968 г. Максимальное количество осадков Минск 19.60 мм — в 1914 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 09.01.17, 18:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон слабовозмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 24.3 °C в г. Шарм-эль-Шейх

Самое холодное — Азовское море Температура воды 4.1 °C в г. Ейск

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:28, заход: 17:04

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Метеоновости

09.01. Прогноз погоды по республике на 10-12 января

10 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе. Ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков →

09.01. Гидрологическая информация

В истекший период (7-8 января) сохранение морозной погоды способствовало усилению ледообразовательных процессов. В настоящее время почти повсеместно на реках и водоемах наблюдается ледостав и ледостав →

09.01. Обзор погоды за трое суток

В истекший период наблюдалась очень холодная погода. Минимальная температура в ночные часы в основном находилась в пределах -21..-29°С, 8 января в северных районах мороз достигал -30..-34°С (-34.4°С в →

09.01. Прогноз погоды по Беларуси на день 9 января

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха максимальная днем -10.. -16°С, по западу -6.. -9°С →

08.01. Штормовое предупреждение

В ночные часы 9 января (понедельник) по северо-востоку республики воздух охладится до -25 -29°С.



07.01. Прогноз погоды по республике на день 7 января 2017 г.

Холодная погода. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный умеренный, в юго-восточных районах порывистый. Максимальная температура →

06.01. Погоду Беларуси будет определять очень холодная воздушная масса арктического происхождения

7 января погоду Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления и очень холодная воздушная масса арктического происхождения. Ожидается переменная облачность. Преимущественно →

06.01. Ледообразовательные процессы усилятся

За прошедшие сутки в результате резкого похолодания на реках происходило усиление ледообразовательных процессов. В настоящее время на большинстве рек наблюдаются ледяные образования в виде заберегов и →

06.01. Установилась холодная погода

В истекшие сутки в республике установилась холодная погода. Максимальная температура воздуха вчера днем была -8..-14°С, по северо-западной половине Витебской области -15..-18°С, и лишь на юго-востоке →

06.01. Штормовое предупреждение

В ночные часы 7-8 января (суббота-воскресенье) на большей части территории республики воздух охладится до -25 -27°С, в отдельных районах ожидается понижение температуры до -28 -32°С, в Минске - до -25°C.



Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Могилёв-а/п, г.Горки, г.Мурманск, г.Инеу...

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