Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:15, заход: 17:27
Сумерки гражданские
начало: 08:28, конец: 18:13
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Черное море
Температура воды 3.1°C в г.Сулина
Самое теплое — Красное море
Температура воды 23.8°C в г.Марса-Алам
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 22.01.17, 00:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон возмущенный
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Космическая погода
Обстановка за: 21.01.17, 20:46 [UTC]
Солнечный ветер – 489.1 км/с
Температура плазмы – 112000 K
Плотность протонов – 2.6 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Высокое +11.90°C — в 1993 г.
Минимальная температура воздуха Горки -32.20°С — в 1942 г.
Максимальное количество осадков Могилёв-а/п 24.30 мм — в 1958 г.
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▪ Карта максимальной температуры воздуха. Ежедневно!
▪ Фактическая карта температуры воздуха и атмосферного давления в Европе — ежечасно!
Метеоновости
21.01. Прогноз погоды на 22-24 января
22 января погодные условия на территории Беларуси будет определять влажная воздушная масса, поступающая со Скандинавии. Ожидается облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие осадки (снег, мокрый →
21.01. Штормовое предупреждение
22 января (воскресенье) на дорогах республики, в том числе и на дорогах города Минска, ожидается гололедица.
21.01. Среднесуточная температура воздуха на 1-8°С выше нормы
В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха на 1-8°С выше климатической нормы. Температура воздуха в течение суток колебалась от -3°С по юго-востоку до +3°С по северо-западу →
21.01. Прогноз погоды на день 21 января
Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь), слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура →
20.01. Прогноз погоды по республике на 21-23 января
21 января погоду Беларуси будут определять малоактивные атмосферные фронты и влажная теплая воздушная масса, поступающая с Балтийского моря. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью и утром на значительной →
20.01. На реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см
В настоящее время на реках почти повсеместно сохраняется ледостав толщиной 10-26 см, местами в ледяном покрове отмечаются полыньи. На озере Нарочь →
20.01. Обзор погоды
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. На значительной части территории прошел небольшой снег, мокрый снег. В отдельных районах отмечался гололед, ночью сгущался туман. Температура →
20.01. Прогноз погоды на день 20 января
Облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах гололед, слабый туман, на дорогах гололедица. Ветер западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха максимальная →
19.01. Погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса
20 января погоду Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса. Ожидается облачно с прояснениями. Небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах туман, гололед, на →
19.01. Местами воздух выхолаживался до -12..-18°С
В истекшие сутки наблюдалась облачная с прояснениями погода. В отдельных районах прошел небольшой снег, местами сгущались туманы. Максимальная температура воздуха вчера днем была -2..-6°С, минимальная →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Волгоград, г.Закопане, г.Сандомир, г.Сулеюв...
Лента новостей
[Метеовести]
21.01.17 Видеохит: утка нагло троллит тигра
[HMN.RU]
21.01.17 На территории Казахстана ухудшение погоды
21.01.17 В Калмыкии гололед
21.01.17 На юге Сибири погода снежная с ослаблением морозов
[Око Планеты]
21.01.17 На Аляске вулкан Богослов выбросил 12-километровый столб пепла
[Информация МЧС Беларуси]
21.01.17 Офицерское собрание, посвященное Дню спасателя, состоялось в МЧС
21.01.17 В гаражах в Мачулищах произошел взрыв – трое пострадавших, разрушены 6 гаражей
[Оперативная сводка]
21.01.17 Оперативное предупреждение Гидромета о неблагоприятном метеорологическом явлении на 22 января 2017 года
21.01.17 Информация о чрезвычайных ситуациях №21 с 06-00 часов 20 января 2017 г. до 06-00 часов 21 января 2017 г.