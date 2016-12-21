Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

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Астрономия
Восход и заход Солнца в Минске
восход: 09:31, заход: 16:44
Сумерки гражданские
начало: 08:40, конец: 17:35
Время местное
Температура моря
Самое холодное — Азовское море
Температура воды 2.8°C в г.Ейск
Самое теплое — Красное море
Температура воды 25.4°C в г.Сафага
Магнитные бури
Геомагнитная обстановка
Сегодня, 22.12.16, 12:00 [UTC]
Магнитная буря не наблюдается
Геомагнитный фон слабовозмущенный
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Космическая погода
Обстановка за: 22.12.16, 12:47 [UTC]
Солнечный ветер – 599 км/с
Температура плазмы – 180000 K
Плотность протонов – 2.2 p/см3
График |
Метеорекорды Беларуси
Этот день в истории наблюдений
Максимальная температура воздуха Лельчицы +10.30°C — в 1989 г.
Минимальная температура воздуха Езерище -31.10°С — в 1978 г.
Максимальное количество осадков Горки 15.60 мм — в 1935 г.
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Метеоновости
22.12. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря
23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной →
22.12. Агрометеорологическая информация
Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей →
22.12. Cохранялась теплая сырая погода
В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось →
22.12. Прогноз погоды на день 22 декабря.
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура →
21.12. Штормовое предупреждение
В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.
21.12. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря
22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается →
21.12. Выходить на лед крайне опасно
В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды →
21.12. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы
В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью →
21.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на →
20.12. Прогноз погоды по республике на 21-23 декабря
21 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения Ожидается →
Плохая погода
[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Курск, г.Вильнюс, г.Биржай, г.Шауляй...
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22.12.16 Рекорды российской погоды
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22.12.16 В выходные в Москве пасмурно, сыро и тепло
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21.12.16 В ХМАО зафиксировали рекордные минус 62
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22.12.16 В Минске при ремонте автомобиля мужчина получил серьёзные ожоги
[Оперативная сводка]
22.12.16 Информация о чрезвычайных ситуациях №357 с 06-00 часов 21 декабря 2016 г. до 06-00 часов 22 декабря 2016 г.
22.12.16 Оперативное предупреждение Гидромета о неблагоприятном метеорологическом явлении на 22 декабря 2016 года