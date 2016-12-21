Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня

Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Лельчицы +10.30°C — в 1989 г. Минимальная температура воздуха Езерище -31.10°С — в 1978 г. Максимальное количество осадков Горки 15.60 мм — в 1935 г.

Геомагнитная обстановка Сегодня, 22.12.16, 12:00 [UTC] Магнитная буря не наблюдается Геомагнитный фон слабовозмущенный

Самое теплое — Красное море Температура воды 25.4 °C в г. Сафага

Самое холодное — Азовское море Температура воды 2.8 °C в г. Ейск

Восход и заход Солнца в Минске восход: 09:31, заход: 16:44

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Метеоновости

22.12. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря

23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной →

22.12. Агрометеорологическая информация

Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей →

22.12. Cохранялась теплая сырая погода

В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось →

22.12. Прогноз погоды на день 22 декабря.

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура →

21.12. Штормовое предупреждение

В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.





21.12. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря

22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается →

21.12. Выходить на лед крайне опасно

В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды →

21.12. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы

В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью →

21.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на →

20.12. Прогноз погоды по республике на 21-23 декабря

21 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения Ожидается →

Плохая погода

[+] Неблагоприятные погодные явления за последние сутки: г.Курск, г.Вильнюс, г.Биржай, г.Шауляй...

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