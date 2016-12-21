22 декабря 2016 г., время сервера: 12:58 [UTC]

Погода Минск, Беларусь — прогноз на 3 дня
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      Алжир Варшава Киев  Марсель Рига
      Анкара Вена Киров Милан Рим
      Афины Венеция Кишинёв Минск  Ростов
      Барселона Вильнюс Копенгаген Москва  Рязань
      Берлин Воронеж Краков Мюнхен София
      Берн Гамбург Кривой Рог Н.Новгород Сочи
      Бирмингем Днепропетровск Курск Неаполь С.Петербург
      Бордо Донецк Липецк Одесса Стокгольм
      Братислава Дублин Лиссабон Орёл Таллин
      Брюссель Загреб Лондон Осло Тверь
      Будапешт Измир Луганск Париж Франкфурт
      Бухарест Калининград Львов Познань Харьков
      Валенсия Каунас Мадрид Прага Ярославль
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    Дата день, чт.
    22 декабря    		 вечер, чт.
    22 декабря    		 ночь, пт.
    23 декабря    		 утро, пт.
    23 декабря    		 день, пт.
    23 декабря    		 вечер, пт.
    23 декабря    		 ночь, сб.
    24 декабря    		 утро, сб.
    24 декабря    		 день, сб.
    24 декабря    		 вечер, сб.
    24 декабря
    Облачность и осадки Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков.Дымка. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Умеренный снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Небольшой мокрый снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Без осадков. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен мокрый снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Возможен снег. Явление погоды: Сплошная облачность.Конвективная облачность 5%.Небольшой снег.
    Температура, °С 0..-2 -1..-3 -1..-3 0..-2 около 0 около 0 около 0 около 0 около 0 0..-2
    Ветер, скорость и направление, м/с  3-5, Западный 4-6, Ю-З 4-6, Ю-З
    порывы 8     		4-6, Западный, 
    порывы 8     		4-6, Западный, 
    порывы 8     		5-7, Западный, 
    порывы 10     		5-7, Западный, 
    порывы 10     		4-6, Западный 7-9, Ю-З
    порывы 13     		5-7, Ю-З
    порывы 10
    Атмосферное давление, гПа [мм] 1029
    772    		 1028
    771    		 1026
    770    		 1024
    768    		 1023
    768    		 1024
    768    		 1025
    769    		 1024
    768    		 1020
    765    		 1017
    762
    Влажность, % 95 98 95 95 100 99 95 95 90 97
    Количество осадков, мм за 6 ч 2.4 0.94 0.35 0.33 0.37
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    Фактическая погода

    Минск за 12:00 UTC
    Температура воздуха: -0.6°C
    Ветер: 1 м/с, Западный
    Сплошная облачность
    Дымка
    Видимость: 3.5 км
    Влажность: 93%
    Давление: 1031 гПа, падает

    График погоды:  T   P   U  

     

    Географические координаты

    53.92° с.ш. и 27.65° в.д.
    Часовой пояс: UTC +3 ч
    Минск карта

     

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    Астрономия

    Восход и заход Солнца в Минске
    восход: 09:31,  заход: 16:44

    Сумерки гражданские
    начало: 08:40,  конец: 17:35
    Время местное

     

    Температура моря

    Самое холодное — Азовское море
    Температура воды 2.8°C в г.Ейск

    Самое теплое — Красное море
    Температура воды 25.4°C в г.Сафага

    Все морские курорты  |  Карта 

     

    Магнитные бури

    Геомагнитная обстановка
    Сегодня, 22.12.16, 12:00 [UTC]
    Магнитная буря не наблюдается
    Геомагнитный фон слабовозмущенный

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    Космическая погода

    Обстановка за: 22.12.16, 12:47 [UTC]
    Солнечный ветер – 599 км/с
    Температура плазмы – 180000 K
    Плотность протонов – 2.2 p/см3

     График  |  

     

    Метеорекорды Беларуси

    Этот день в истории наблюдений Максимальная температура воздуха Лельчицы +10.30°C — в 1989 г.
    Минимальная температура воздуха Езерище -31.10°С — в 1978 г.
    Максимальное количество осадков Горки 15.60 мм — в 1935 г.

    Экстремумы погоды в Беларуси 

     

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    Метеоновости

    22.12. Прогноз погоды по республике на 23-25 декабря

    23 декабря погодные условия на территории Беларуси ночью в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной →

    22.12. Агрометеорологическая информация

    Под влиянием оттепельной погоды, установившейся в конце второй декады декабря, снежный покров постепенно разрушается. В юго-западной части республики и во многих районах Витебской области снег с полей →

    22.12. Cохранялась теплая сырая погода

    В истекшие сутки сохранялась теплая сырая погода. Температура воздуха в течение суток была -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. На большей части территории страны существенных осадков не отмечалось →

    22.12. Прогноз погоды на день 22 декабря.

    Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Утром в отдельных районах туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный слабый до умеренного. Максимальная температура →

    Штормовое предупреждение 21.12. Штормовое предупреждение

    В ночь на 22 декабря (четверг) на большей части территории республики, Минской области и в Минске сохранятся туманы ухудшающие видимость до 100-500 м.

    21.12. Прогноз погоды по республике на 22-24 декабря

    22 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения. Ожидается →

    21.12. Выходить на лед крайне опасно

    В настоящее время на водоемах и отдельных участках рек наблюдается ледостав, толщина льда не превышает 10 см, в ледяном покрове отмечаются полыньи, появилась вода на льду. Неустойчивый характер погоды →

    21.12. Среднесуточная температура на 3-7°С выше климатической нормы

    В истекшие сутки наблюдалась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха -3..+2°С, что на 3-7°С выше климатической нормы. Максимальная температура днем была -3..+3°С, минимальная прошедшей ночью →

    21.12. Прогноз погоды по Беларуси на день 21 декабря

    Облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь по северо-востоку возможны небольшие осадки (мокрый снег, дождь). На большей части территории туман. По восточной половине республики гололед, на →

    20.12. Прогноз погоды по республике на 21-23 декабря

    21 декабря погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе атлантического происхождения Ожидается →

     → АРХИВ НОВОСТЕЙ 

    Плохая погода

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